Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni genel başkanı olarak seçilen Özgür Özel, siyasi arenadaki yükselişini sürdürüyor. Özgür Özel, sadece siyasetle değil, aynı zamanda eczacılık alanında da önemli bir kariyere sahip bir isimdir. Bu deneyimlerini bir araya getirerek Türk siyasetine katkı sağlayan Özgür Özel'in hayatı ve kariyeri oldukça uzun bir hikayeye sahiptir.

Özgür Özel Kimdir? Özgür Özel Nereli? Özgür Özel Hayatı Biyografisi ve Ailesi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni genel başkanı olarak seçilen Özgür Özel, 21 Eylül 1974 tarihinde Manisa'da doğmuş olup, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olmuştur. Meslek yaşamına serbest eczacı olarak başlayan Özel, Manisa Eczacı Odası'nda farklı görevler üstlenmiş ve odanın başkanlığını yapmıştır. 2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçilen Özgür Özel, TEB'de Saymanlık ve 2 dönem Genel Sekreterlik görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca, uluslararası alanda da etkin bir şekilde yer almış ve Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ve Avrupa Eczacılık Forumu gibi örgütlere üyelikleri ve Türkiye delegeliği bulunmaktadır.

Özgür Özel'in eğitim hayatı da oldukça başarılıdır. İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü ve Manisa Lisesi'nde orta ve lise öğrenimini tamamlamış, ardından Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde lisans eğitimini almıştır. Bu zengin eğitim geçmişi ve eczacılık alanındaki tecrübesi, onun farklı sorumlulukları üstlenmesine ve başarılı projelere imza atmasına olanak sağlamıştır.

Özgür Özel, siyasi arenada da önemli bir rol oynamıştır. 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Belediye Başkan adayı olmuş ve partisinin Manisa İli Delegesi olarak görev yapmıştır. 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili olarak seçilen Özgür Özel, 27. dönemde de CHP Manisa milletvekili adayı olmuştur.

İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özgür Özel, aynı zamanda bir aile babasıdır. Ecz. Didem Özel ile evli olan Özel'in İpek adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Özgür Özel, CHP'nin 8. Genel Başkanı olarak seçilerek partinin başında önemli bir göreve gelmiştir. CHP'nin yeni genel başkanı olarak atanan Özel, partinin gelecekteki politika ve hedeflerinde etkili bir rol oynayacak gibi görünmektedir.