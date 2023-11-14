Özgür Saral Kimdir? Sarallar Çetesi Lideri Özgür Saral Aslen Nereli?

Özgür Saral kimdir son dönemlerde yoğun bir şekilde konuşuluyor. Sarallar Çetesinin kurucusu Özgür Saral tutuklandı mı? Kendisi hakkında neler biliniyor? Suç dünyasında son dönemlerde neler yaşandı? Gelin detaylı bir şekilde bu konuya açıklık getirelim!

Özgür Saral Kimdir? Aslen Nereli?

Son dönemde haklarında operasyon yürütülen Saral ailesinden Özgür Saral'ın kim olduğu merak ediliyor. Sarallar, Trabzon'un Of ilçesi kökenli, İstanbul'da faaliyet gösteren bir suç örgütü olarak tanımlanıyor. 2021 yılı polis verilerine göre Burhanettin Saral ve Ümit Saral liderliğindeki örgütün 347 silahlı üyesinin olduğu belirtiliyor. "Milliyetçi" siyasi duruşuyla bilinen örgütün kurucusu, 2005 yılında öldürülen Hüseyin Saral'dır.

Bugün örgütün liderliğini Burhanettin Saral, Ümit Saral, Yakup Saral, Alaattin Saral, Zafer Saral ve Barış yürütmektedir. Saral. 2017 tarihli bir iddianamede örgütün 35.000 ila 40.000 sempatizanı olduğu ve 1990'lardan bu yana çeşitli suç faaliyetlerine karıştığı iddia ediliyor. Grubun "Şahinler" olarak bilinen çeteyle olan husumetinden dolayı birçok ölümle sonuçlanan çatışma yaşanmıştır. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sarallar organize suç örgütünün kapatılacağını duyurdu.

Sarallar Çetesi Binlerce Suça Karıştı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki 'Kafes' operasyonları kapsamında Özgür Saral liderliğindeki 'Sarallar' adlı organize suç örgütünün tasfiye edildiğini duyurdu.

Suç örgütünün karıştığı suçları ise şöyle sıralayabiliriz:

İstanbul Esenyurt'taki site sakinlerini ve kiracıları silahla tehdit ederek yağmaladılar.

Şikayetlerini geri çekmek isteyen vatandaşlara ve özel güvenlik görevlilerine darp edildi.

Yabancı uyruklulara yönelik soygun gerçekleştirdi.

Sitelerdeki mülk sahiplerinin bilgisi veya rızası olmadan sahte belgeler düzenlenerek dairelerin başka kişilere kiralanması.

Komplekslerde hırsızlık yaptı.

Eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten cinayete teşebbüs etti ve kamu güvenliğini tehlikeye attı.

Sitelerde yaşayanları tehdit ederek fuhuş faaliyetlerinde bulundu.

Sarıyer ve Beyoğlu'nda ateşli silahlarla cinayete teşebbüs.

Hüseyin Saral'ın 1990'lı yıllarda kurduğu Sarallar çetesi "Kafes" operasyonuyla çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre aralarında çete lideri Özgür Saral'ın da bulunduğu 24 kişi tutuklandı. Bu gelişmenin ardından milyonlarca vatandaş çete lideri Özgür Saral'ı araştırmaya başladı ancak kendisi hakkında detaylı bilgi mevcut değil.

Sarallar suç örgütü Kafes operasyonuyla çökertildi. 1990'lı yıllarda Hüseyin Saral tarafından kurulan çetenin başında 2005 yılına kadar Hüseyin Saral vardı. 2005 yılında Hüseyin Saral'ın öldürülmesinin ardından Ümit Saral, Yakup Kerem Saral, Burhanettin Saral, Barış Saral, Zafer Saral, Alaattin Saral ve Özgür Saral isimleri yer aldı. Çeteyi yöneten ve yöneten oydu.