Pınar Özdemir Hotiç Kimdir? Kaç yaşında? Aslen nerelidir?

Pınar Özdemir Hotiç kimdir sizler için detaylı bir şekilde araştırdık. Daha 18 yaşında Türkiye güzellik kraliçesi seçilen Pınar, hayatının devam eden safhalarında başarılı bir kariyer yolculuğu yaptı. Halen çok iyi şirketlerde güzel işlere imza atan Özdemir Hotiç hakkında bilinen her şeyi sizler için yazdık!

Pınar Özdemir Hotiç Kimdir? Özdemir Hotiç kaç yaşında?

Liseyi İtalya'da International School Of Naple'da tamamladı ve Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. 1991 yılında henüz 18 yaşındayken Türkiye'nin güzellik kraliçesi unvanını aldı ve o yıl Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı InterStar'da program sunuculuğu yaptı.

Kariyerine iletişim ve pazarlama alanlarında devam eden Pınar Özdemir Hotiç, 16 yıl boyunca Gray ve TBWA Group gibi Türkiye'nin önde gelen ajanslarında yönetici, üst düzey yönetici ve genel müdür olarak çalıştı. Daha sonra kendi iletişim ajansı Communique'i kurdu ve 9 yıl boyunca yönetti. Kariyerinde hızla ilerlerken evlendi ve ebeveyn oldu.

Hotiç İyi Yaşlanma Hakkında Çalışmalar Yapıyor!

Gerçek güzelliğin ve gençleşmenin içten gelip dışarıya yayıldığı felsefesine inanan ve savunan Pınar'ın, özellikle yaşlandıkça canlı, enerjik ve ışıltılı kalması her zaman merak konusu olmuştur. İyi yaşlanmayı bir yaşam felsefesi haline getiren Pınar, sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşlanma konularında daha fazlasını öğrenmeye ve uzmanlaşmaya karar verdi.

2016 yılında 1,5 yıllık bir programı tamamladıktan sonra Entegratif Beslenme Enstitüsü'nden ("IIN") Bütünsel Sağlık Koçluğu sertifikasını aldı. Ardından New York'un ünlü marka stratejisti Blair Badenhop'tan Wellness Branding eğitimini ve Mindfulness Enstitüsü'nden Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) eğitimini tamamladı. Wellbeing alanındaki bilgi ve deneyimini dijital wellness platformu Livetobloom.com aracılığıyla daha geniş kitlelerle paylaşmaya başladı. Livetobloom.com ile birlikte toplam 2.500 kişiyi bir araya getiren BloomFest ve BloomTalks'ı yarattı ve ağırladı.

Son Yıllarda Neler Yapıyor?

Ayrıca 2019-2021 yılları arasında pek çok önemli wellbeing ve sağlık markasına proje danışmanlığı yaptı. 2022 yılında sağlıklı yaşam alanında uzman ve markaları benzersiz deneyimlerle bir araya getiren RESTART – İçerden En İyi Benliğinize Wellbeing kamplarını bütünsel bir yaklaşımla tasarlayıp organize etti. Yeniden başlatma, iyi yaşlanma için kapsamlı bir platforma dönüşüyor.

Pozitif yaşlanma konusundaki liderliğiyle marka işbirlikleri, canlı yayın dizileri, marka danışmanlığı, konuşmaları ve etkinlik sunuculuğuyla yüzlerce kişinin iç ve dış gücüne, canlılığına ve güzelliğine katkıda bulunmaya devam ediyor. Ayrıca sağlıklı yaşam sektörünün önde gelen markalarına özel projeler, workshoplar ve söyleşiler tasarlamaya devam ediyor.