Polis Başmüfettişi Erden Bildirici Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne atandı! Erden Bildirici kimdir?
Polis Başmüfettişi Erden Bildirici Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne atandı! Erden Bildirici kimdir? İşte detaylar..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 52 ile il emniyet müdürleri ataması yapıldı ve Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 ilin Emniyet Müdürü değişti.
Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken, Şanlıurfa'ya ise Polis Başmüfettişi Erdem Bildirici atandı.
ERDEM BİLDİRİCİ KİMDİR?
Türk polis müdürü Erdem Bildirici, memleketinde ilk, orta ve lise eğitimini tamamladı.
Polis akademisini kazanarak başarı derecesiyle mezun oldu.
GEÇMİŞTE BULUNDUĞU GÖREVLER
Erdem Bildirici, Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yaptı ve geniş bir kariyere sahip.
İlçe emniyet müdürlüğü gibi önemli görevleri başarıyla yerine getirdi.
İYİ DERECEDE İNGİLİZCEYE HAKİM
Polis müdürü Erdem Bildirici, İngilizceyi iyi derecede bilmektedir.
Dil becerisi, farklı alanlarda çalışma imkanları sunmuş olabilir.
ŞANLIURFA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ATANDI
Son kararname ile Erdem Bildirici, Şanlıurfa il emniyet müdürlüğü görevine atanmıştır.
Bu yeni göreviyle Şanlıurfa'daki güvenlik ve asayişi sağlamak için çalışacak.
EVLİ VE ÇOCUK BABASI
Polis müdürü Erdem Bildirici, evlidir ve çocuk babasıdır.
Ailesine olan bağlılığı ve sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürmektedir.
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