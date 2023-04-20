Rana Cabbar kimdir? Neden hayatını kaybetti? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Rana Cabbar'ın menajerlik şirketi Sökmen Menajerlik'ten yapılan açıklamaya göre usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sökmen Menajerlik tarafından yapılan açıklamada, "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.