Rana Cabbar kimdir? Neden hayatını kaybetti? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Aşk-ı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakteri ile hatırlanan ünlü oyuncu Rana Cabbar'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Rana Cabbar kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Rana Cabbar neden hayatını kaybetti? Rana Cabbar hangi dizilerde oynadı?
Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı Süleyman Efendi karakteri ile hafızlarda yer edinen ünlü oyuncu Rana Cabbar'dan sevenlerini yasa boğan haber geldi.
Rana Cabbar'ın menajerlik şirketi Sökmen Menajerlik'ten yapılan açıklamaya göre usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sökmen Menajerlik tarafından yapılan açıklamada, "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Peki Rana Cabbar kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Rana Cabbar neden hayatını kaybetti? Rana Cabbar hangi dizilerde oynadı? İşte Rana Cabbar'ın hayatı ile ilgili bilgiler...
RANA CABBAR KİMDİR? HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
Rana Cabbar, 24 Haziran 1945 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Rana Cabbar; tiyatro, dizi ve sinema oyunculuğu yapmaktaydı.