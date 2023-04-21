Rana Cabbar kimdir?

RANA CABBAR KİMDİR?

Rana Cabbar, 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşti. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yaptıktan sonra, farklı tiyatrolarda da çalışmalar yaptı. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördür. Tiyatronun yanı sıra, sinema çalışmaları da yapmaktadır. Aşkı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakterini canlandırdı.