Real Madrid'e transfer olan Arda Güler kimin oğludur? Arda Güler kimdir ve nasıl futbolcu oldu?

Tüm dünyadaki futbol meraklılarının beklediği Real Madrid'e gerçekleşecek olan Arda Güler transferi oldu. Dünya devi olan Real Madrid'in kadrosunda yer almak için Türkiye'den ayrılan Arda Güler, anlaşmalarını tamamladı. İmzalar atıldıktan sonra Arda Güler merak konusu oldu.

Genç yaşında Mesut Özil'in dikkatini çeken futbol kariyerinde Fenerbahçe'ye kadar yükseldi. Sahadaki muhteşem performansı ülke sınırlarında kalmadı. Büyük takımların radarına giren Arda Güler hakkında Mesut Özil'in en iyi ilk 3 futbolcu listesinde yer aldı. Merak edilen ise Arda Güler'in bu seviyeye gelme süresi oldu.

PEKİ ARDA GÜLER'İN BABASI KİMDİR?

İspanyol futbol takımı Real Madrid'te 24 numaralı formayı giyecek olan Arda Güler'in özel hayatı merak edildi.

Genç yaşında büyük bir başarı yakalayan Arda Güler'in annesinin adı Serap Güler babasının adı ise Ümit Güler'dir.

Ümit Güler aynı zamanda oğlunun menajerliğini yapıyor. İmza sırasında ailecek gözyaşlarını tutamadı.

ARDA GÜLER NASIL FUTBOLCU OLDU VE KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. Güler, 25 Şubat doğumlu olması nedeniyle Balık burcudur.

2014 yılında 9 yaşında iken Gençlerbirliği altyapısına katılan Arda, yeteneği ile hayran bıraktırdı. 2018'e kadar Başkent ekibinde forma giyen genç futbolcu, Şubat 2019'da Fenerbahçe'ye katıldı.

Ocak 2021'de profesyonel sözleşme imzaladığı Arda Güler bugün kendisini 6 yıllığına Real Madrid'e bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Arda Güler 1.76 m boyu, 69 kiloya sahiptir.