Rusya'nın ilk Türk kökenli bakanı: Sergey Şoygu kimdir? Putin’in vârisi mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 2012 yılında Savunma Bakanı olarak atanan, Rusya'nın en uzun süre bakanlık yapan isimlerinden Sergey Şoygu...

“Sadakat” kelimesiyle özdeşleşen Şoygu, 20 yıldır Rusya’yı yöneten adamın en yakın çevresinde bulunuyor. Hatta aralarında bir nevi dostluk ilişkisi gelişti.

Putin kampa bile onunla gidiyor. Putin ve Şoygu birlikte Sibirya'da kamp yapıyorlar.

Sergey Şoygu (sol) ve Vladimir Putin (sağ) - Sibirya - 2021

Anketlere göre Rus halkının Putin'den sonra en sevdiği politikacı olan Şoygu, Türkiye’de genelde “Türk kökenli savunma bakanı” olarak tanınıyor. Acaba Putin'in ardından yerine Şoygu mu gelecek?

Şoygu'nun Türk olduğuna dair bir kanıt da Rusya'nın en pahalı kılıç koleksiyonuna sahip olması. Eee, ne demişler: At binenin kılıç kuşananındır!

SERGEY ŞOYGU KİMDİR?

Sergey Şoygu, 21 Mayıs 1955’te Sibirya’nın doğusundaki Tuva Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde doğdu.

Rusya'da Türklerin yaşadığı bu bölgede, Tuvalı bir baba ve Rus bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Babası Kujuget Sereyeviç, Türk halklarından biri olan Tuvalara mensup. Pravda’nın editörlüğünü de yapmış bir gazeteci, yazar ve Komünist Parti görevlisiydi. Annesi Aleksandra Yakovlevna ise Rus kökenli bir zooteknisyendi.

Sergey Şoygu'nun soyadının çok az bilinen bir öyküsü var. Sergey Şoygu'nun babası doğduğunda, nüfus memuru isimle soy ismi yanlış kaydediyor. Aslında Kujuget olan soyismni, ilk ismi olarak yazıyor. Böylece ailenin soyismi değişiyor.

Şoygu, 1977 yılında Krasnoyarsk Politeknik Enstitüsü'nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu.

1988'de Komünist Parti'ye üye olan Şoygu, 1999'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'ya katıldı. Şoygu aynı yıl, doğal afet olaylarında yaptığı hizmetlerden dolayı "Rusya Federasyonu Kahramanlık Madalyası"na layık görüldü.

Sergey Şoygu, Savunma Bakanlığı'ndan önce 18 yıl boyunca aralıksız olarak Acil Durumlar Bakanlığı görevinde bulundu.

Vladimir Putin (sol) ve Sergey Şoygu (sağ) - 2022

ŞOYGU, PUTİN’İN VÂRİSİ Mİ?

Batılıların Rusya ile ilgili en çok sorduğu soru, Putin bir gün görevinden ayrıldıktan sonra yerine kimin geleceği.

Bugüne dek İngiliz Economist dergisinden Moscow Times gazetesine pek çok basın kuruluşu Şoygu’yu “Putin’in vârisi” olarak tanımladı.

“Sadakat” kelimesiyle özdeşleşen Şoygu, 20 yıldır Rusya’yı yöneten adamın en yakın çevresinde bulunuyor. Hatta aralarında bir nevi dostluk ilişkisi gelişti.

Vladimir Putin, Ekim 2019’da doğum gününde tatil yapmak ve dinlenmek için Sibirya taygalarını seçtiğinde yanında sadece Şoygu vardı. Keza 2013’te ve 2017’de bu ikili, Şoygu’nun anavatanı olan Tuva’ya gitmiş, bir yurtta konaklayıp avlanmışlardı.

Rusya’nın başındaki bu iki adamı birleştiren bir başka husus da doğa ve balıkçılık sevgileri.

Fakat herkesin Şoygu’nun Putin’in yerini alacağını düşündüğü söylenemez.

Bir kapalı kutu olan Putin, bugüne dek “Putin sonrası Rusya” hakkında hiç konuşmadığı gibi, 2013’te kendisine Şoygu’yu vârisi olarak düşünüp düşünmediği sorulduğunda “Yerime gelecek kişiyi Rusya halkı seçecek” cevabını vermişti.

Yaklaşık 3 yıldan bu yana Savunma Bakanlığı'nın başında bulunan Şoygu, son yıllarda Rusya'nın askeri gücünde görülen büyük değişimde şüphesiz önemli bir rol oynuyor.

Kaynaklar:

https://sputniknews.com.tr/20150521/1015596406.html

https://gergedan.press/kremlinin-adamlari-sergey-soygu-7021/