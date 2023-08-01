Sağlık Bilimleri Üniversitesi SBÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kemalettin Aydın kimdir?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Kemalettin Aydın atandı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atanan Kemalettin Aydın kimdir, kaç yaşında, okuduğu okullar, hayatı, özgeçmişi! İşte detaylar...

PROF. DR. KEMALETTİN AYDIN KİMDİR?

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, 10 Mayıs 1962'de Gümüşhane'nin Torul ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında ihtisas yaptı. Aynı zamanda İktisat Fakültesi'ni bitiren Aydın, akademik kariyerinde çeşitli görevlerde bulunmuş ve çeşitli bilimsel çalışmalara katılmıştır.

Aydın, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyeliği ve Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Savaşım Derneği Başkanlığı gibi önemli görevleri üstlenmiştir. Sağlık Yönetimi, Sağlık Ekonomisi ve Hastane mimarisi üzerine çalışmaları bulunan Aydın, aynı zamanda siyasette de aktif bir isimdir. Gümüşhane Milletvekili olarak TBMM'de görev almış ve çeşitli komisyonlarda başkanvekilliği ve üyelik yapmıştır.

Temmuz 2018'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtarslan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde profesör kadrosuna atanarak akademik kariyerine devam etmiştir. 100'ün üzerinde yurt dışı ve yerli makale ve kitap bölümü yazan Aydın, İngilizce bilgisine sahiptir ve evli, 2 çocuk babasıdır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki yeni görevinde başarıyla yönetmesi ve sağlık alanına katkı sağlaması beklenmektedir.