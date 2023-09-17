Salih Zoroğlu kimdir? Sahte doktor neler yaptı!

Süleyman Salih Zoroğlu kimdir öncelikle biyografik olarak sizlere tanıtacağız. Devamında ise son zamanlarda gündemden düşmeyen olayların başrolü sahte doktorun yaptığı akıl almaz işlerden bahsedeceğiz. Şu anda tutuklanan ve yargı süreci devam eden Zoroğlu kimdir gelin inceleyelim!

SÜLEYMAN SALİH ZOROĞLU KİMDİR?

Süleyman Salih Zoroğlu kimdir onun ağzından şöyle açıklayabiliriz. Çocuk ve Ergen Sağlığı Uzmanıyım ve bu alanda neredeyse 30 yılımı tamamladım. Tıp eğitimimi 1986-1992 yılları arasında İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde tamamladım. 1993-1997 yılları arasında aynı fakültede uzmanlığımı sürdürdüm. Çocuk ve ergenlerde dissosiyatif bozukluklar, çocukluk çağı travmaları, çocuk istismarı ve ihmali ana ilgi alanlarım oldu. Uzmanlık tezim çocuk ve ergenlerde dissosiyatif belirtilerin taranmasında kullanılan bazı ölçeklerin Türkçeye uyarlanması ve çocuk ve ergenlerde dissosiyatif belirtilerin değerlendirilmesi üzerineydi.

1999-2006 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nı kurdum ve bölüm başkanlığı görevini yürüttüm. 2003 yılında (sınavla) Doçent oldum. 2007 yılında daha önce çalıştığım kurum olan İstanbul Tıp Fakültesi'ne Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı'nda Doçent olarak döndüm. 2010 yılında Profesör rütbesine yükseldim. 2011-2016 yılları arasında bölüm başkanlığı görevini yürüttüm. 2021 yılında SCI-E indeksinde Çocuk Psikiyatrisi alanındaki yayın ve atıf sıralamasında birinci sırada yer aldım. SCI dergilerinde 100'den fazla alıntı yapılan 13 yayınlanmış makalem var. Toplam atıf sayısı 4.000’in üzerindedir. Dissosiyatif bozukluklar, travma, otizm, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, çocuk psikiyatrisinde ilaç kullanımı gibi çeşitli alanlarda çok sayıda araştırma yaptım. Ayrıca bir eğitimci ve klinisyen olarak son otuz yıldır çocuk ruh sağlığının tüm yönleriyle ilgileniyorum.

ÇOCUKLARIN AİLELERİNİ SAHTE İSTİSMAR RAPORLARIYLA SUÇLADI!

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, çocuk hastalara psikoaktif ilaç sağladığı ve ailelerini cinsel saldırı yönünde asılsız suçlamalarla yönlendirdiği iddiasıyla tutuklandı. Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan'ın yayımladığı habere göre, Prof. Dr. Salih Zoroğlu, İstanbul Bakırköy ilçesinde özel muayenehanesine getirdiği onlarca çocuğa dissosiyatif kimlik bozukluğu (Çoklu Kişilik Bozukluğu) tanısı koydu. Zoroğlu, hastane ortamında anestezik olarak kullanılan "ketamin" ilacını bu çocuklara hayvanlarda kullanılan miktarlarda uyguladı. Bu çocukları birden fazla kişiliğe sahip olduklarına ve aile üyelerinin cinsel saldırı anılarını bilinçaltına gömdüğüne ikna etti. Zoroğlu, etkilenen çocukların bir kısmını anne ve babalarını zehirleyip öldürmeye ikna etmeye çalıştı. Soykan'ın anlatımına göre bir çocuk annesine, "Profesörde zehir var. Yemeğe eklenince ortaya çıkmıyor. Bunu babamın çorbasına koyabilirsiniz. Profesör bu şekilde de yapabiliriz" dedi. "