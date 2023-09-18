Savaş Cebeci kimdir? Kaan Kazgan ile neden kavga etti?

Savaş Cebeci kimdir konusunda birçok kullanıcı bilgi bulamıyor. Sosyal medyada bir anda gündem olan Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü sonrası kanlar içinde kalan Savaş Cebeci kimdir sizin için detaylı bir şekilde hazırladık!

Savaş Cebeci kimdir? Kaan Kazgan ile neden kavga etti?
Savaş Cebeci kimdir? Kaan Alkan ile arasında ne oldu?
Editör: Hasan Erdem Çelik
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Savaş Cebeci kimdir birçok kişi tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada bir anda gündem olan Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgası neden çıktı? Savaş Cebeci neden Kaan Kazgan ile kavga etti? Sizler için detaylı bir araştırma yaptık ve Savaş Cebeci hakkında bulduklarımızı açıkladık!

SAVAŞ CEBECİ KİMDİR? TUZLA'DA KAAN KAZGAN İLE NEDEN KAVGA ETTİ?

Savaş Cebeci, 17 Ağustos 1974'te Almanya topraklarında doğdu. Ancak küçük yaşta ailesinin İstanbul'a göç etmesiyle bu büyüleyici şehirde yaşamaya başladı. Eğitimine Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nde başlayan Cebeci, bu alanda başarıyla mezun oldu. Kariyerine sporla başlayan Savaş Cebeci, babasının teşvikiyle dövüş sanatlarıyla ilgilenmeye başladı.

Savaş Cebeci Kaan Alkan kavgası

Spora olan tutkusu eğitimini de spora yönlendirmesine neden oldu. Gençlik yıllarında çeşitli spor kulüplerinde ve otellerde kişisel antrenör olarak çalışarak deneyim kazandı. Son dönemlerde Sosyal medyada ortaya çıkan kavga görüntüleri ise birçok kişinin Savaş Cebeci kimdir diye sormasını sağladı.

SAVAŞ CEBECİ KAAN KAZGAN'DAN DAYAK MI YEDİ?

Sosyal medyaya düşen kavga görüntüleri izleyicileri hayrete düşürdü. Kaan Kazgan'dan dayak yiyen Savaş Cebeci'nin hayatı şöyle devam ediyor. Fransa'ya taşınan Cebeci, burada 6 yıl boyunca kişisel antrenör olarak da çalıştı. Savaş Cebeci, Fransa'da deneyim kazandıktan sonra kariyerini ve eğitimini ilerletmek amacıyla New York'a taşındı. Burada İsveç Sağlık Bilimleri Fakültesi Enstitüsü'nde spor masajı, duruş analizi, kasla ilgili duruş sorunlarına yönelik manuel terapi ve uygun egzersiz rutinleri hazırlama konularında uzmanlaşarak "masaj ve vücut çalışması" programını başarıyla tamamladı.

Savaş Cebeci Kaan Alkan kavgası ne oldu

Ayrıca New York Eyaleti lisans sınavını geçerek lisansını aldı ve Ulusal Spor Hekimliği Akademisi'nden Amerika Birleşik Devletleri'nde ülke çapında geçerli olan "Kişisel Antrenör" sertifikasını aldı. Ayrıca Terapötik Masaj ve Karoser sınavları için Ulusal Sertifikasyon Kurulu'nu başarıyla tamamlayarak Amerika Birleşik Devletleri'nde tanınan "Gövde Uzmanı" lisansını kazandı. Savaş Cebeci, çok sayıda uluslararası eğitim ve sertifika programına katılarak kariyerini daha da geliştirdi.

KAAN KAZGAN İLE SAVAŞ CEBECİNİN DÖVÜŞ VİDEOLARI

Savaş Cebeci kimdir soruları aşağıdaki kavga videosunun sosyal medyada popüler olmasıyla sorulmaya başlandı. Konuya ilişkin video şu şekilde:

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