Seda Fettahoğlu Kimdir? Neden Öldü? Kaç Yaşında? Sihirli Annemle Bağlantısı Ne?

Seda Fettahoğlu kimdir çokça merak ediliyor. Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu'nun cansız bedeninin Beyoğlu'nda bir parkta bulunmasının ardından ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. Peki Seda Fettahoğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Seda Fettahoğlu hangi dizide rol aldı? Seda Fettahoğlu neden öldü?

Seda Fettahoğlu Kimdir? Neden Öldü?

Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da doğdu. 1997 yılında Trabzon Anadolu Lisesi'nden mezun oldu ve 2022 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamladı. İyi derecede İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatro kariyerinin yanı sıra seslendirmeyle de uğraştı. Fettahoğlu, kariyeri boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

Seda Fettahoğlu kimdir? Neden intihar etti?

Seda Fettahoğlu kimdir yoğun bir şekilde aratılmasının sebebi ise bu sabah yaşanan üzücü olay oldu. Başarılı oyuncu son olarak Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin kadrosuna katıldı. Dizide Seda Fettahoğlu, Haluk ve Meltem'in kayınvalidesi ve Sultan'ın annesi olan "Sultan" karakterini canlandırdı. Havuç.

SEDA FETTAHOĞLU HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Seda Fettahoğlu kariyeri boyunca birçok ünlü dizi ve filmde oynadı. Şu ana kadar oynadığı dizi ve filmleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Çocuklar Duymasıns

Yalan Dünya

Çatı Katı

Dolunay

Sular Durulmuyor

Sihirli Annem

SEDA FETTAHOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bu sabah Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'ndeki Hacı İzzet Parkı'nda bir şahsın cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede intihar ettiği sanılan kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu belirlendi. Konu hakkında henüz daha fazla bilgi bulunmamakta.