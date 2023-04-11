Serpin Alparslan kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Serpin Alparslan'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki Serpin Alparslan kimdir? Serpin Alparslan kaç yaşında ve nereli? İşte Serpin Alparslan'ın hayatı ile ilgili bilgiler...

SERPİN ALPARSLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Serpin Alparslan, 1973 yılında Ordu'da dünyaya gelmiştir. Serpin Alparslan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur.

Serpin Alparslan, medya sektörüne 1992 yılında İnterstar’da başladı. Alparslan çalışmalarına birçok televizyonda ekonomi sunuculuğu yaparak devam etti.

Serpin Alparslan, Ulusal Kanal, Kanal 6, Sky TV, Habertürk, Bengü Türk TV, TGRT Haber ve TV EM gibi kanallarda da çalışmıştı.

Yenibirlik Gazetesi’nde ekonomi köşe yazarlığı yapmaktadır. 2 kız çocuğu vardır.