Seyit Rıza Kimdir? Dersim İsyanında Neler Oldu?

Seyit Rıza kimdir son zamanlarda yoğun bir şekilde merak ediliyor. Dersim İsyanı'nın lideri Seyit Rıza, 1863 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğdu. 1924 yılında Hozat'ı işgal ederek cumhuriyet yanlısı aşiretleri bastırdı ve devletin köylülere dağıttığı toprakları zorla ele geçirdi. 1937 yılında Nevruz Bayramı sırasında Dersim İsyanını başlattı.

Seyit Rıza Kimdir? Dersim'de Ne Oldu?

Dersim isyanı, Hükümetin aldığı bir dizi kararı tanımayan aşiretlerin vergi ve asker vermeme ile bölgeye dokunmama ültimatomu ardından, 21 Mart 1937 günü Singeç Köprüsü'nün havaya uçurulması ve yanında bulunan karakolun basılarak 33 Mehmetçiğin şehit edilmesiyle başladı.

Ayrıca Harçik Çayı üzerindeki Pah Köprüsü de yıkıldı, askerlere ateş açıldı, 56 asker daha hayatını kaybetti. İsyanın en yoğun çatışmaları 1937 yılının Mayıs ve Eylül ayları arasında yaşandı.

Ankara Hükümeti İsyanı Bastırdı!

Hızla yayılan isyana tepki olarak Ankara Hükümeti kararlı davrandı. Başbakan İsmet İnönü, harekatı yerinde incelemek üzere 17 Haziran 1937'de Tunceli'yi ziyaret etti. 11 Eylül'de Seyit Rıza ve iki adamı Erzincan'daki Hükümet Konağı'nda kayıtsız şartsız teslim oldu. Ayrıca altı aşiret lideri de yakalandı. Çatışmalarda Seyit Rıza'nın eşi Bese Hanım hayatını kaybetti. Seyit Rıza ve diğer 57 kişinin yargılanmasına 12 Ekim'de Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Seyit Rıza ve altı adamının idam cezası 15 Kasım 1937'de infaz edildi.