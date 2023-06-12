Silvio Berlusconi kimdir?

Kronik lösemi teşhisi bulunan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 86 yaşında Milano'daki bir hastanede hayatını kaybetti.

Silvio Berlusconi, İtalya'nın eski başbakanı ve Avrupa futbolunun efsane isimlerinden biridir. 29 Eylül 1936'da Milano'da doğan Berlusconi, Fininvest adlı holdingin kurucusu ve sahibi, Mediaset adlı medya grubunun patronu ve Milan adlı futbol kulübünün eski sahibidir. Ayrıca Forza Italia adlı siyasi partinin lideri ve Avrupa Parlamentosu'nun üyesidir.

İTALYA'NIN EN ZENGİN VE EN UZUN SÜRELİ BAŞBAKANI

Berlusconi, 1994 yılında ilk kez başbakanlık görevine geldiğinde, İtalya'nın en zengin insanı ve Avrupa'nın en zengin dördüncü insanıydı. Siyasi kariyeri boyunca birçok skandala, yolsuzluk davasına ve eleştiriye maruz kalan Berlusconi, üç kez başbakanlık yapmıştır. İki kez beş yıl süreyle başbakanlık yaparak İtalya tarihinin en uzun süreli başbakanı olmuştur.

Berlusconi, siyasetteki başarısını kendi medya imparatorluğunu kullanarak sağladığı iddia edilmiştir. Mediaset grubu, İtalya'nın en büyük özel televizyon kanallarını işletmektedir. Ayrıca Berlusconi, İtalya'nın en büyük yayınevi Mondadori'yi de kontrol etmektedir. Berlusconi'nin medya gücü, kamuoyunu etkilemek ve rakiplerini karalamak için kullandığı eleştirilmiştir.

Berlusconi'nin siyasi görüşü merkez sağ olarak tanımlanmaktadır. Kendisi liberal ekonomi, vergi indirimleri, özelleştirmeler, göçmen karşıtlığı ve ABD ile yakın ilişkileri savunmuştur. Ayrıca Avrupa Birliği'ne karşı eleştirel bir tutum sergilemiştir.