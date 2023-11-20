Suat Sarı Kimdir? İyi Parti İBB Başkan Aday Adayı mı Oldu?

Suat Sarı kimdir diye merak eden vatandaşlar için Suat Sarı, 1980 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. 2014 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde tezli yüksek lisansını tamamladı ve 2017 yılında Varna Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı. Elektrik mühendisi olan Sarı, profesyonel kariyerine şu adreste başladı: 1981-1984 yılları arasında Erkal Tuzla Tersanesi'nde Elektrik Baş Mühendisi olarak çalıştı. Kariyerinin devamında ise başarılı işler yapan Sarı hakkındaki detaylara geçelim!

Suat Sarı Kimdir? İBB Başkan Aday Adayı mı oldu?

İYİ Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Suat Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile İBB Başkan aday adayı olduğunu duyurdu. Suat Sarı kariyerinin devamında 1984-1994 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Trafik Ulaştırma Müdürü olarak görev yaptı. 1994-1999 yılları arasında HAVAŞ Yer Hizmetleri A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, 1999-2011 yılları arasında Çelebi Turizm Genel Müdürü, 2011-2012 yılları arasında Pakistan Lahore Metrobüs Taşımacılığı Genel Müdürü, 2011-2012 yılları arasında OSO A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yaptı.

Ayrıca 2011-2014 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği yapmış olup, 2018 yılından bu yana Karayolu Trafik Güvenliği Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Son dönemde ise İYİ Parti (İYİ) Partili olan Suat Sarı, Parti) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını açıkladı.

İBB Başkan Aday Adaylığını Sosyal Medyadan Duyurdu!

Sarı, sosyal medyada yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli İstanbullular, Genç yaşta ‘Yönetici Bürokrat' olarak görev yaptığım İBB'de edindiğim deneyimim, ‘Trafik ve Ulaşım' alanındaki 35 yıllık birikimim ve ‘İBB Meclis Üyeliği' tecrübemle; İstanbul'un sorunlarını çözmek üzere İYİ Parti İBB Başkan Aday Adayı olarak yola çıkıyorum. Şehrimizin kronik sorunlarına dair; uzman eliyle farklı çözüm metodları uygulanmadığı sürece, İstanbullu hemşehrilerimizin şikayetleri dinmeyecektir. Artık liyakatın siyasetten ve milletten takdir göreceği bir döneme girilmesi gerektiği açıktır. Bu iddia ile İstanbul'un sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmek üzere şehircilik alanında uzman, geniş bir teknokrat ekip ile çalışmalarımıza başladık. İstanbul'umuzun daha yaşanabilir, daha konforlu, daha adil, daha yeşil ve daha güvenli hale gelmesi imkansız değildir. Bütün bunlar için; liyakatın iktidar olması yeterlidir.