Şule Kayatürk Kimdir? Eşinden Boşandı Mı? Şule Kayatürk Nasıl Zengin Oldu?

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından sosyal medyada gözler diğer zengin fenomenlere çevrildi. Dilan Polat’la yakınlığı bilinen Şule Kayatürk, sosyal medya kullanıcıların merceği altına alındı. Şule Kayatürk’ün sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Şule Kayatürk kimdir? Şule Kayatürk boşandı mı? Şule Kayatürk nasıl zengin oldu? İşte detaylar…

Şule Kayatürk Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Sosyal medyada Şulemsi takma adını kullanan ve yüksek takipçi kitlesine sahip olan Şule Kayatürk, 26 yaşında ve Ankaralıdır. 1.75 boyunda ve oğlak burcu olan Şule Kayatürk, daha önce 100 kilonun üzerine kadar çıkmıştır. Son zamanlarda oldukça zayıf gözüken Şule Kayatürk’ün eski hali görenleri şaşkına uğrattı. Hem eşinin hem de kendisinin estetiksiz halleri oldukça konuşulan konular arasında.

Şule Kayatürk Eşinden Boşandı Mı?

Şule Kayatürk, uzun yıllardır birlikte olduğu eşi Yasin Türk’le yollarını ayırma kararı almıştı. Sosyal medyanın gündemine boşanma kararıyla oturan çift, birlikteliklerini bitirme kararı sevenlerini oldukça üzmüştü. Kimsenin beklemediği ve aniden alınan bu boşanma kararı akıllara “aldatma” ihtimallerini getirmişti. Fakat boşanma aşamasındaki çift, bu söylentilere dair herhangi resmi bir açıklama yapmamıştı. Eşiyle bir süre yollarını ayıran ve birbirinden ayrı kalan çift, Umre ziyaretinde çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak barıştıklarını belgelemişti.

Şule Kayatürk Nasıl Zengin Oldu?

2013’ten bu yana çektiği videolarla aktif olarak sosyal medyayı kullanan Şule Kayatürk, birbirinden farklı birçok alanda kendini göstermiştir. Şule Kayatürk, makyaj sanatçılığı, youtube da içerik üreticiliği, instagram da influencerlik yaparak kendini göstermiştir. Yakın zamanda ise bir güzellik merkezi açarak kendinden söz ettirmiştir. Kendi adını taşıdığı güzellik merkeziyle birçok müşteri ağırlıyor.