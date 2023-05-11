Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu kaç yaşında? Nereli? AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu kim?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin İstanbul 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu kaç yaşında, nereli?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Süleyman Soylu'nun kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı.
Peki AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu kaç yaşında, nereli? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Süleyman Soylu, 21 Kasım 1969'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Süleyman Soylu Trabzon'un Of ilçesinin Çamlı köyündendir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'daki Gaziosmanpaşa ilçesinde tamamlayan Süleyman Soylu, daha sonra Plevne Lisesinde okudu. Karadeniz Teknik Üniversitesinde üniversite hayatına başlayan Süleyman Soylu, eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı.
Süleyman Soylu, iş hayatına ilk olarak 1990 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracı kurumlarında başladı. Okul arkadaşlarıyla 1989 yılında ortaklaşa kurdukları bir şirketle ticaret hayatına başlayan Soylu, 1995 yılında kendi kurduğu şirketiyle siyasi hayatının yanı sıra ticari hayatını da sürdürmektedir.