Tesettüre Giren Eski Oyuncu Büşra Ayaydın Kiminle Evlendi? Gözlerden Uzak Düğün

Kurtlar Vadisi gibi efsane dizi de Çakır'ın kızı rolünü oynayan Büşra Ayaydın dünya evine girdi. Ancak eşini paylaşmayan eski oyuncunun kiminle evlendiği merak konusu oldu. Peki tesettüre girdikten sonra oyunculuğu bırakan Büşra Ayaydın kiminle evlendi?

Tesettüre Giren Eski Oyuncu Büşra Ayaydın Kiminle Evlendi? Gözlerden Uzak Düğün
Tesettüre Giren Eski Oyuncu Büşra Ayaydın Kiminle Evlendi? Gözlerden Uzak Düğün

Çocukluk yaştan beri ekranlarda olan Büşra Ayaydın, İslamiyet'i yaşamak için kariyerini bıraktı. Önce örtünen daha sonra hijap giyen Büşra Ayayadın adının önüne Fatma ismini de getirdi. Kurtlar Vadisi'nde Çakır karakterinin kızını oynayarak hafızalara kazınan Ayaydın, yazın nişanlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise gelinliğini paylaştı. Bu da akıllara evlendiğini getirdi. Peki Büşra Ayaydın'ı eşi kimdir?

Tesettüre Giren Eski Oyuncu Büşra Ayaydın Kiminle Evlendi?

1994 yılında doğan Büşra Ayaydın, profiline B harfi koydu. Nişan töreni paylaştı. Ardından gelinlik paylaştı. Ancak eşini paylaşmadı. Mahremiyete önem veren Büşra Ayaydın, eşiyle fotoğraf paylaşmadığı gibi eşinin adını da duyurmadı. Ancak hayranları ve kendisini yakından takip edenlere gelinlik tavsiyesi verdi. Hayranları harıl harıl kiminle  evlendiğini aratırken eski oyuncu bununla ilgili açıklama yapmayacağını belirtti. 

Büşra Ayaydın kimdir

Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre ilk girdiği yıllarda bile oyunculuk yapıyordu ancak bunu yürütemeyince tüm kariyerini bırakıp hijap tarzı kıyafetler satan bir işletmecilik açtı. Oyunculuk dönemlerinde bile oruç tutan namaz kılan oyuncu aldığı radikal karar sonrası ekranlara dini programlarla çıkıyor. 

Kurtlar Vadisi'nin çakır gözlüsü gizli bir şekilde nişanlandı! Tüm hayatı değişen Fatma Büşra Ayaydın kimdir?Kurtlar Vadisi'nin çakır gözlüsü gizli bir şekilde nişanlandı! Tüm hayatı değişen Fatma Büşra Ayaydın kimdir?Kimdir?
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