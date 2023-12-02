Tesettüre Giren Eski Oyuncu Büşra Ayaydın Kiminle Evlendi? Gözlerden Uzak Düğün

Çocukluk yaştan beri ekranlarda olan Büşra Ayaydın, İslamiyet'i yaşamak için kariyerini bıraktı. Önce örtünen daha sonra hijap giyen Büşra Ayayadın adının önüne Fatma ismini de getirdi. Kurtlar Vadisi'nde Çakır karakterinin kızını oynayarak hafızalara kazınan Ayaydın, yazın nişanlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise gelinliğini paylaştı. Bu da akıllara evlendiğini getirdi. Peki Büşra Ayaydın'ı eşi kimdir?

Tesettüre Giren Eski Oyuncu Büşra Ayaydın Kiminle Evlendi?

1994 yılında doğan Büşra Ayaydın, profiline B harfi koydu. Nişan töreni paylaştı. Ardından gelinlik paylaştı. Ancak eşini paylaşmadı. Mahremiyete önem veren Büşra Ayaydın, eşiyle fotoğraf paylaşmadığı gibi eşinin adını da duyurmadı. Ancak hayranları ve kendisini yakından takip edenlere gelinlik tavsiyesi verdi. Hayranları harıl harıl kiminle evlendiğini aratırken eski oyuncu bununla ilgili açıklama yapmayacağını belirtti.

Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre ilk girdiği yıllarda bile oyunculuk yapıyordu ancak bunu yürütemeyince tüm kariyerini bırakıp hijap tarzı kıyafetler satan bir işletmecilik açtı. Oyunculuk dönemlerinde bile oruç tutan namaz kılan oyuncu aldığı radikal karar sonrası ekranlara dini programlarla çıkıyor.