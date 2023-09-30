Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu İlkin Aydın hangi takımda oynuyor?

İlkin Aydın, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda ilk kez 2018 yılında yer aldı ve o zamandan beri milli takım oyuncularından biridir. 2021 yılında Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ve FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'nde milli takım ile birlikte şampiyonluk yaşayan İlkin Aydın hangi takımda oynuyor?

İLKİN AYDIN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

İlkin Aydın, 1.83 metre boyunda ve 67 kilogram ağırlığında bir voleybolcudur. 5 Ocak 2000'de Ankara'da doğan ve 2011 yılında yine Ankara'da spora başlayan Aydın, smaçör pozisyonunda görev almaktadır. 2015-2016 yıllarında İlbank ve daha sonra 2016 ila 2017 yılları arasında TVF Spor Lisesi'nde oynadı. 2017 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Aydın, voleybola olan tutkusu ile tanınmaktadır. Küçük yaşlardan beri voleybol oynamaktadır. Güçlü vuruşu ve atletik yapısı ile de dikkat çekmektedir. Bu özellikleri ile milli takımda önemli bir rol oynamaktadır.

Aydın, 2023 yılında FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde 112 km/h servis hızı ile kadınlar voleybolunda dünya rekoru kırmıştır. Aydın, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda final maçında 41 sayı atarak Türkiye'nin şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştır. Bu sayı, turnuva tarihinde final maçında bir oyuncu tarafından atılan en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmiştir. 2017 yılından beri Galatasaray formasını giyen Aydın güçlü vuruşu, atletik yapısı ve voleybola olan tutkusu ile Türk voleybolunun geleceğine ışık tutan bir oyuncudur.

İLKİN AYDIN HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER!

Aydın, voleybol hayatından önce basketbol oynamaktaydı. Kendisine idol edinen Aydın Brezilyalı voleybolcu Gabi Gumaraes'in oyunculuğunu beğenmektedir. Yemekle arası iyi olan Aydın Türk yemeklerinden baklava ve lahmacunu sevmektedir. Voleybol kariyerine devam etmek istediğini ve milli takım ile daha büyük başarılar elde etmek istediğini belirten Aydın'ın en sevdiği spor dalları basketbol ve voleyboldur. Sevdiği film 'Titanic' olan Aydın'ın sevdiği müzik türü ise poptur.

BAŞARILARI NELERDİR?

Başarılarılı bir voleybol kariyeri olan Aydın aşağıdaki başarılara imza atmıştır.