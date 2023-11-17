Ünzile Yüksel kimdir vatandaşlar tarafından çok fazla merak ediliyor. Ünzile Yüksel 1958 yılında Giresun'da doğdu. Evli ve iki çocuk annesidir. Halen Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Bölümü'nde, Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü'nde, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Anadolu Üniversitesi İslam İlimleri Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

Ünzile Yüksel Kimdir? Aslen Nereli?

Giresun Merkez ve ilçelerinde toplam 22 yıl öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik yıllarında Giresun Türk Eğitimi-SEN Teşkilatı'nda görev yaptı ve Maarif Sekreteri olarak görev yaptı. Giresun Kent Konseyi kadın komisyonunda görev yaptı. Giresun Barosu Kadın Komisyonu'nda görevini sürdürmekte olup, Giresun Barosu'na bağlı olarak aktif olarak avukatlık yapmaktadır.

Ünzile Yüksel Hangi Görevlerde Bulundu?

Giresun MHP İl Teşkilatı Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. MHP Kadın Kolları'nda ve Ülkü Ocakları Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Giresun Kuzey Kadınlar Derneği'nin Kurucu Başkanıydı. 2018 Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den Giresun milletvekili adayı oldu. Evli ve 2 çocuk annesi olan Ünzile Yüksel hakkında bilinen tüm detaylar bu şekilde.