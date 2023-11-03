Vedat Çömelek Kimdir? Doğuş Olayı Nedir?

Doğuş İlişkisiyle Gündeme Gelen Esra Çömelek'in Babası Vedat Çömelek kimdir yoğun bir şekilde merak ediliyor. Ünlü şarkıcı Doğuş'un, bir dönem Esra Çömelek ile ilişkisi olduğu ve dini nikah kıydığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Çömelek ailesinin kim olduğu ve Vedat Çömelek'in kimliği de merak konusu oldu.

Vedat Çömelek Kimdir?

Vedat Çömelek, Esra Çömelek'in babasıdır. Mucur, Kırşehir'de doğmuştur. Tuhafiyecilik ve ticaretle uğraşmaktadır. Vedat Çömelek, genç yaşta ticaret hayatına atılmıştır.

Mucur'da bir tuhafiye dükkanı açmıştır. Daha sonra ticaretini büyüterek farklı sektörlere de girmiştir. Şu anda bir inşaat firması ve bir otomotiv firmasının sahibidir.

Vedat Çömelek'in Aile Hayatı

Vedat Çömelek, evli ve üç çocuk babasıdır. Esra Çömelek, Vedat Çömelek'in en büyük kızıdır. Esra Çömelek'in, ünlü şarkıcı Doğuş ile ilişkisi olduğu ve dini nikah kıydığı iddiaları, geçtiğimiz günlerde gündeme geldi. Çömelek, bu iddiaları doğruladı. Bu durumdan hoşnut olmayan Vedat Çömelek kızının bu ilişkisine tepki gösterdi.

Vedat Çömelek'in Doğuş İlişkisine Tepkisi

Vedat Çömelek, kızı Esra Çömelek'in Doğuş ile ilişkisine tepki gösterdi. Çömelek, "Kızımla Doğuş'un ilişkisi doğrudur. Ancak bu ilişkiyi kabul etmiyorum. Kızım evli bir kadındır ve bu ilişkiyi evliliğiyle bağdaştıramıyorum." dedi.

Vedat Çömelek'in Geleceği

Vedat Çömelek, kızı Esra Çömelek'in Doğuş ile ilişkisi nedeniyle zor günler geçiriyor. Çömelek, kızının ilişkisini kabul etmediğini ve bu konudaki mücadelesini sürdüreceğini söyledi.