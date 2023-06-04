Vedat Işıkhan kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim? Vedat Işıkhan kaç yaşında, nereli?
Vedat Işıkhan'ın ismi sosyal medya ve internette günün en çok konuşulan konu başlıklarından biri oldu. Peki Vedat Işıkhan kimdir? Vedat Işıkhan kaç yaşında ve nereli? Vedat Işıkhan hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
Vedat Işıkhan ismi sosyal medyada ve internette en çok konuşulan konu başlıklarından biri oldu. İnternet kullanıcıları Vedat Işıkhan ile ilgili arama motorlarında sorgulamalar yapıyor.
Peki Vedat Işıkhan kimdir? Vedat Işıkhan kaç yaşında ve nereli? Vedat Işıkhan mesleği ne, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
VEDAT IŞIKHAN KİMDİR? VEDAT IŞIKHAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Vedat Işıkhan, 1966 yılında Mardin'in Artuklu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Akademisyen ve siyasetçi olan Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapmaktadır.
Vedat Işıkhan, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamıştır. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu'ndan mezun olan Vedat Işıkhan 1993'te aynı üniversitede "Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Doyumları" adlı teziyle yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Işıkhan, 1998 yılında "Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri" adlı teziyle doktora (PhD) derecesini elde etti.
2003 yılında doçent unvanını alan Vedat Işıkhan, 2009 yılında ise profesör unvanını almıştır. Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesi olarak yer almıştır.
Işıkhan'ın araştırma alanları arasında yönetim stresi, kentlerin gölgesinde yaşayan evsizler, çalışma hayatında stres ve başa çıkma yolları, engelli çocuğa sahip anne ve babalarda depresyon, Türkiye'de zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin sorunları, tüberküloz hastalarının genel özellikleri ve onkolojide tükenmişlik ve başa çıkma, stres yönetimi: tükenmişlikten mutluluğa ve yardım personelini güçlendirme gibi konular bulunmaktadır.