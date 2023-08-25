Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Sabancı'ya ne oldu?

Vuslat Doğan Sabancı kimdir ve ne yapar sorusu son zamanların en fazla sorulan sorularından biri. Vuslat Doğan Sabancı, Türk iş kadını ve medya sektöründe etkili bir isimdir. Doğan Holding'in sahibi olduğu Doğan Grubu'nun kurucusu ve sahibi Aydın Doğan'ın kızıdır. İş dünyasındaki rolü ve medya sektörüne katkılarıyla tanınmaktadır.

VUSLAT DOĞAN SABANCI KİMDİR? VUSLAT SABANCI'YA NE OLDU?

Vuslat Doğan Sabancı, 18 Temmuz 1975 tarihinde İstanbul, Türkiye'de doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbia Business School'da yüksek lisans eğitimi aldı. Vuslat Doğan Sabancı, aile şirketi Doğan Holding'de çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Ayrıca medya sektöründe de önemli katkılarda bulundu. Doğan Holding bünyesindeki medya kuruluşları arasında Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., CNN Türk, Kanal D gibi önemli medya platformları yer almaktadır.

Vuslat Doğan Sabancı aynı zamanda sosyal sorumluluk alanında da aktif olarak görev aldı. Eğitim, kültür ve sanat gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek verdi. İş dünyasındaki liderliği ve medya sektöründeki etkisiyle Vuslat Doğan Sabancı, Türkiye'nin önde gelen iş kadınlarından biri olarak kabul edilmektedir. Yakın zamanda eşi Ali Sabancı ile birlikte geçirdikleri trafik kazası sebebiyle gündem oldu.

VUSLAT DOĞAN SABANCI'NIN KAZA SONRASI DURUMU NASIL?

Yunanistan'da gerçekleşen kaza dolayısı ile Zodyak tipi botla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın durumları kritik. AORT damarından yaralandığı söylemler arasında bulunuyor. Kazaya ilişkin detaylı habere aşağıdan ulaşabilirsiniz.