Yağmur Karlı kimdir vatandaşlar merak etmeye başladı. 14 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da düzenlenen 36. Best Model of Turkey yarışmasında, Hatay'dan katılan Yağmur Karlı birinci oldu. Yarışmada ikinciliği Ankara'dan katılan Mustafa Özcan, üçüncülüğü ise İstanbul'dan katılan Eda Akçay kazandı.

Yağmur Karlı Kimdir? Aslen Nereli?

Yağmur Karlı, 1999 yılında Hatay'da doğdu. 1,78 boyunda, 57 kilo ağırlığında ve 90-60-90 vücut ölçülerine sahip. Modellik kariyerine 2022 yılında başladı ve kısa sürede önemli başarılar elde etti. Yağmur Karlı, yarışmada birinci seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu yarışmada birinci seçildiğim için çok mutluyum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bundan sonra da daha büyük başarılar elde etmek için çalışacağım" dedi. Yağmur Karlı, yarışmanın ardından düzenlenen defilede de boy gösterdi. Karlı, defilede giydiği kıyafetlerle büyük beğeni topladı.

Yağmur Karlı'nın Kariyeri

Yağmur Karlı, modellik kariyerine 2022 yılında başladı. İlk olarak çeşitli moda dergilerinde ve reklam filmlerinde yer aldı. 2023 yılında ise 36. Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Yağmur Karlı, yarışmanın ardından uluslararası modellik ajanslarıyla da anlaşma sağladı. Karlı, bundan sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli projelerde yer alacak.

Yağmur Karlı'nın Sosyal Medya Hesapları

Yağmur Karlı, sosyal medya platformlarında da oldukça aktif. Instagram'da @yagmurkarli00 kullanıcı adıyla 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Karlı, sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf ve video paylaşımları yapıyor.