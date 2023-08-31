Yakup Ekenoğlu kimdir? Ünlü nargileci Yakup Ekenoğlu ne dedi?
Yakup Ekenoğlu kimdir soruları sorulmaya başlandı. Oğuzhan Uğur ile Twitter'da atışan Yakup Ekenoğlu kimdir çok bilinmiyor. Sizler için Ekenoğlu kimdir detaylı bir şekilde araştırdık ve sonuçları göz önüne koyuyoruz. Gelin detaylı inceleyelim!
Yakup Ekenoğlu kimdir çoğu kişi bilmiyor. Ekenoğlu nargile sektöründe girişimci ve sosyal medya fenomenidir. İstanbul'da 5 nargile kafenin sahibi olan Yakup Ekenoğlu, kafelerinden birinin dünya çapında tanınan patentli işletme statüsünde olduğunu belirtti.
OĞUZHAN UĞUR'LA ATIŞAN YAKUP EKENOĞLU KİMDİR?
Nargile tutkunu ve sosyal medya fenomeni Yakup Ekenoğlu, nargile işine olan yolculuğunu ve nargileye bakış açısını paylaştı. Ekenoğlu, nargileyi mesleğe dönüştürmenin ardındaki itici gücün hem nargile tutkusu hem de maddi sıkıntılar olduğunu belirtti. Yakup Ekenoğlu kimdir diye insanlar merak etmeye başladı çünkü sosyal medya üzerinden Oğuzhan Uğur ile atışması gündem oldu. Günde 2-3 kez nargile içtiğini belirten Ekenoğlu, sosyal medyadaki aktif varlığının birden fazla nargile kafe işletmesi kurmasına olanak sağladığını anlattı. Edindiği her mekanı yeniden canlandırarak sosyal medyada bir ikona dönüştürdüğünü ve bu sayede Türkiye'de nargile kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladığını vurguladı. Ekenoğlu, takipçilerine, ekibine ve kendisine güvenen mekan sahiplerine şükranlarını sundu.
OĞUZHAN UĞUR İLE ARALARINDA NE OLDU?
Yakup Ekenoğlu Twitter hesabı üzerinden paylaştığı 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkındaki tepki çeken sözleri ile gündeme geldi. Yaptığı paylaşım şu şekildeydi:
“30 Ağustosu bayram yapıp kutlamak bu milleti küçümsemektir.— YAKUP EKENOGLU (@yakupekenoglu) August 30, 2023
19 mayısı , 30 ağustosu bin basacak yüzlerce vaka var.
Yunan’ı yendim diye bayram yapmak , bir pehlivanın bir çocuğu yendim diyerek mükafatlandırılması gibi abesle iştigaldir”
📣 Yunanı biz 500 sene bir valiyle…
Oğuzhan Uğur gibi yüzlerce kişi tepkilerini dile getirdi. Oğuzhan Uğur'un yaptığı paylaşım ise şu şekildeydi:
Seni sevmedim Yakup, dedeni de sevmezdim. Yine de kimliğinde Türkiye Cumhuriyeti yazmasının acısını her an g*t cebinde hissetmenden ve bu acıyı yine Türkçe kelimelerle, Atatürk’ün harf inkılabına boyun eğerek dile getiriyor olmandan dolayı mutluyum. Ancak… Zafer bayramımıza cehaletin en dip kuyusunun en karanlık köşelerinden dil uzatmak, cahil pişkinliği değil, düpedüz vatan hainliğidir. Milli Mücadelenin yalnızca Yunan ordusuna karşı verildiğini düşünmesi yedi düveli dize getiren kahraman dedelerimin değil, kula kul olmayı kabul edebilen kendi aciz karakterinin kabahatidir. Allah fırsat vermesin.