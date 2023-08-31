Yakup Ekenoğlu kimdir? Ünlü nargileci Yakup Ekenoğlu ne dedi?

Yakup Ekenoğlu kimdir çoğu kişi bilmiyor. Ekenoğlu nargile sektöründe girişimci ve sosyal medya fenomenidir. İstanbul'da 5 nargile kafenin sahibi olan Yakup Ekenoğlu, kafelerinden birinin dünya çapında tanınan patentli işletme statüsünde olduğunu belirtti.

OĞUZHAN UĞUR'LA ATIŞAN YAKUP EKENOĞLU KİMDİR?

Nargile tutkunu ve sosyal medya fenomeni Yakup Ekenoğlu, nargile işine olan yolculuğunu ve nargileye bakış açısını paylaştı. Ekenoğlu, nargileyi mesleğe dönüştürmenin ardındaki itici gücün hem nargile tutkusu hem de maddi sıkıntılar olduğunu belirtti. Yakup Ekenoğlu kimdir diye insanlar merak etmeye başladı çünkü sosyal medya üzerinden Oğuzhan Uğur ile atışması gündem oldu. Günde 2-3 kez nargile içtiğini belirten Ekenoğlu, sosyal medyadaki aktif varlığının birden fazla nargile kafe işletmesi kurmasına olanak sağladığını anlattı. Edindiği her mekanı yeniden canlandırarak sosyal medyada bir ikona dönüştürdüğünü ve bu sayede Türkiye'de nargile kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladığını vurguladı. Ekenoğlu, takipçilerine, ekibine ve kendisine güvenen mekan sahiplerine şükranlarını sundu.

OĞUZHAN UĞUR İLE ARALARINDA NE OLDU?

Yakup Ekenoğlu Twitter hesabı üzerinden paylaştığı 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkındaki tepki çeken sözleri ile gündeme geldi. Yaptığı paylaşım şu şekildeydi:

“30 Ağustosu bayram yapıp kutlamak bu milleti küçümsemektir.



19 mayısı , 30 ağustosu bin basacak yüzlerce vaka var.



Yunan’ı yendim diye bayram yapmak , bir pehlivanın bir çocuğu yendim diyerek mükafatlandırılması gibi abesle iştigaldir”



📣 Yunanı biz 500 sene bir valiyle… — YAKUP EKENOGLU (@yakupekenoglu) August 30, 2023

Oğuzhan Uğur gibi yüzlerce kişi tepkilerini dile getirdi. Oğuzhan Uğur'un yaptığı paylaşım ise şu şekildeydi: