Yalçın Karatepe Kimdir? CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Kişi Karatepe Nereli?

Yalçın Karatepe kimdir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu kişi olan Karatepe'nin geçmişi ve kariyeri hakkında tüm detayları sizler için detaylı bir şekilde hazırladık!

Yalçın Karatepe Kimdir? CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Kişi Karatepe Nereli?
Yalçın Karatepe Kimdir?
Editör: Hasan Erdem Çelik
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Yalçın Karatepe kimdir vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde merak ediliyor. CHP yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu açıkladı. CHP Parti Meclisi üyesi Yalçın Karatepe, CHP bünyesinde Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Peki Yalçın Karatepe kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

YALÇIN KARATEPE KİMDİR?

Yalçın Karatepe, 1964 yılında Malatya'da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) İktisat Bölümü'nden mezun oldu. New Orleans Üniversitesi'nde finans alanında doktora eğitimini tamamladı. 2012-2015 yılları arasında Mülkiye'de dekan olarak görev yaptı. Çeşitli televizyon kanallarına ekonomi ve politika konularına konuk oldu.

Yalçın Karatepe kimdir

Ayrıca CHP Parti Meclisi üyesidir. Özgür Özel'in kurduğu yeni oluşturulan Merkez Yönetim Kurulu'nda CHP bünyesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine atandı. İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP PM Üyesi Yalçın Karatepe oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Yalçın Karatepe kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu bu sebeple merak edilmeye başlandı.

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