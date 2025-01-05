Yaşar Usta’dan Kel Mahmut’a: Türk sanatının altın çınarı

Özkul’un tiyatrodaki başarısı, pek çok ödül ve takdirle taçlandı. 1968’de Altan Karındaş topluluğunda oynadığı Kanlı Nigar oyunundaki rolüyle kazandığı İlhan İskender Armağanı, onun yeteneğinin ve sahnedeki ustalığının bir göstergesiydi. Ayrıca, Haldun Taner’in Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunundaki başarısı, ona Avni Dilligil, Ulvi Uraz, İsmet Küntay ve İsmail Dümbüllü gibi prestijli ödülleri kazandırdı.