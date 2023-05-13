Yaşar Yıldırım kimdir? Yaşar Yıldırım kaç yaşında? Nereli? MHP Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Yaşar Yıldırım kim?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP'nin Ankara 3. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Peki MHP Ankara Milletvekili Adayı Yaşar Yıldırım kimdir? Yaşar Yıldırım kaç yaşında, nereli?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Ankara 3. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Yaşar Yıldırım'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı.
Peki MHP Ankara Milletvekili Adayı Yaşar Yıldırım kimdir? Yaşar Yıldırım kaç yaşında, nereli? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
YAŞAR YILDIRIM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Yaşar Yıldırım, Ankara2nın Kızılcahamam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Siyasetçi Yaşar Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
Yüksek tahsiline Ankara Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Bölümünde devam etmiştir.
YAŞAR YILDIRIM'IN SİYASİ HAYATI
Yaşar Yıldırım, 1980 yılında Ülkü Ocakları Derneği Genel Başkanlığı yapmıştır. 12 Eylül 1980'den sonra MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda yargılanmıştır.
Yaşar Yıldırım, 1993 yılında Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Büyük Birlik Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. 1994 seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden Kızılcahamam Belediye Başkanı seçilmiş, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinin kurucu başkanlığını yapmıştır.