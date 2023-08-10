Yeni Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy kimdir? Hüseyin Aksoy nereli ve kaç yaşında?

Resmi Gazete'de ilan edilen Valiler Kararnamesi doğrultusunda, 57 ilde yeni vali atamaları gerçekleştirildi. Yavuz Selim Köşger, Adana Valiliği'ne atanırken, Süleyman Elban ise İzmir Valiliği'ne getirildi. Antalya Valiliği'ne Hulusi Şahin, Manisa Valiliği'ne Enver Ünlü, Malatya Valiliği'ne Ersin Yazıcı, Kilis Valiliği'ne Tahir Şahin, Sakarya Valiliği'ne Yaşar Karadeniz, ve Trabzon Valiliği'ne ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Hüseyin Aksoy, Eskişehir Valiliği'ndeki görevinden önceki kariyeri ve bilgileriyle merak konusu oldu. Peki, Yeni Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

HÜSEYİN AKSOY KİMDİR?

Hüseyin Aksoy, 1963 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1984 yılında Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, Trabzon Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Aksoy, Aksu, Hemşin ve Yeşilyurt gibi farklı ilçelerde Kaymakam Vekili ve Kaymakam olarak görev yaptı.

1995 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi olarak atanması, kariyerinde önemli bir dönüm noktasıydı. Mülkiye Başmüfettişi olarak atanmasının ardından İnsan Hakları alanında da aktif görevler üstlendi ve Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekreteryasında yer aldı.

2000 yılında İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği'ne getirilerek, bakanlığın üst düzey yönetiminde etkin bir rol oynadı. Muğla, Mersin, Samsun, Diyarbakır ve Kocaeli gibi farklı illerde Valilik görevini üstlenen Aksoy, her görev yerinde örnek bir vali olarak hizmet etti.

2020 yılında Aydın Valisi olarak atanmasının ardından da kariyerine başarıyla devam eden Hüseyin Aksoy, çalışmaları ve aldığı takdirname ve teşekkür belgeleriyle kamu hizmeti alanında örnek bir kariyere sahiptir. Vali Hüseyin Aksoy, resim öğretmeni Hülya Aksoy Hanımefendi ile evli ve bir çocuk babasıdır.