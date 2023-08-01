Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin Yeni Rektörü: Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu Kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yükseköğretim Kurulu'na yapılan yeni atamalar gündemde büyük yankı uyandırdı. 5 üye ile 20 üniversiteye rektör atamasıyla ilgili olarak, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddelerine göre adımlar atıldı. Bu kapsamda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne yeni rektör olarak Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'nun atanması ise merak konusu oldu. Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'nun kariyeri ve önceki görevleri, kamuoyunun dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor.

PROF. DR. ALİ CENGİZ KÖSEOĞLU KİMDİR?

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 1 Ekim 1971'de doğan Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Hukuk alanındaki başarısını Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans ve İstanbul Üniversitesi'nde tamamladığı doktora ile taçlandırmıştır. Kariyerinin farklı dönemlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde de görev yapmıştır.

Halihazırda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevini sürdüren Doç. Dr. Köseoğlu, akademik alanda iki kitap yazmış ve çeşitli konularda çok sayıda makalesi yayınlanmıştır. Ayrıca Yüksek Hakem Kurulu Üyeliği gibi önemli görevleri de üstlenmiştir.

Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, hukuk dünyasında önemli bir isim olarak tanınmaktadır.