Yılmaz Tunç kimdir?

Yılmaz Tunç, 1971 Yılında Bartın ili Ulus ilçesi Ulukaya köyünde doğdu.

Babası emekli öğretmen, annesi ev hanımı. İlkokulu köyünde, Orta ve Lise öğrenimini Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı.

Askerliğini Ege Deniz Bölge Komutanlığında tamamladı.

1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı, 1999-2004 yılları arasında İstanbul Pendik Belediye Meclis Üyeliği, 2001-2007 yılları arasında AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 23-24-25-26. Dönemler Bartın Milletvekili seçildi.

TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği ve Sözcülüğü, 2007-2009 yılları arasında AK Parti Grup Disiplin Kurulu Başkanvekilliği, 2009 yılından buyana AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliği, 2010-2012 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve 2012'den bu yana AK Parti Genel Merkez Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

TBMM Adalet Komisyonu üyeliği, AK Parti grup yönetim kurulu üyeliği ve AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.

TBMM Genel Kurulunda 140'ı aşkın konuşma yaparak, kürsüyü en fazla kullanan Milletvekilleri arasında yer aldı. Vermiş olduğu 34 kanun teklifinden 21'i kanunlaştı. 13'ü ise komisyon ve genel kurul gündeminde bulunuyor. Meclis Araştırma ve Soruşturma Komisyonlarında Başkan, Başkanvekili ve Sözcü olarak aktif görevlerde bulundu.

Başta Cinsel İstismar olmak üzere Çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanlığını, 17-25 Aralık Yargı Darbesi girişimi sonrasında TBMM'de kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu'nun Başkanvekilliğini, Soma'da meydana gelen Maden kazasının ardından kurulan Maden Kazalarının Araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanvekilliğini, Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun sözcülüğünü yürüttü.

Yılmaz Tunç 3 Haziran günü açıklanan Bakanlar Kurulu'nda Adalet Bakanı olarak görevlendirildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Tunç, evli ve üç çocuk babasıdır.