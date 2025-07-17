Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş kimdir?

MALATYA’DA DOĞDU, ALMANYA’DA EĞİTİM GÖRDÜ

Prof. Dr. Şeref Ateş, 1964 yılında Malatya’da doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Türkiye’de ve Almanya’da geçirdi.

Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi’nde tamamlayan Ateş, Gazi Üniversitesi’nde akademik kariyere başladı. Yüksek lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi’nde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde tamamladı. Ardından Marburg Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında ikinci doktorasını aldı

PROFESÖR ÜNVANI VE ÜNİVERSİTE GÖREVLERİ

2011’de profesör olan Ateş, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak görev aldı.

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ BAŞKANI (2016–2024)

2016 yılında kültür diplomasisi misyonuyla kurulan Yunus Emre Enstitüsü’nün başkanı olarak atandı. Bu görevi sırasında Türk dilinin öğretimi, kültür ve bilim diplomasisi alanlarında önemli çalışmalar yürüttü

ÇALIŞMA ALANLARI VE UZMANLIKLARI

Uluslararası ilişkiler, medya ve iletişim, çokkültürlülük, bilim diplomasisi, kültür-siyaset ilişkisi, Türkçe öğretimi ve sivil toplum gibi birçok alanda akademik faaliyetler yürüttü. Hem ulusal hem uluslararası projelerde görev aldı.

16 Temmuz 2025 tarihinde hakkında yakalama kararı bulunan Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Yunus Emre Vakfı bünyesindeki usulsüz işlemlerle ilgili “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Ateş’in emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.