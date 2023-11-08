Yusufeli Kaymakamı Kimdir? Hacı Kerim Meral Kimdir? Dönercide Yaptığı Davranış Soruşturmaya Sebep Oldu!

Yusufeli kaymakamı kimdir vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde merak ediliyor. Kaymakam Hacı Kerim Meral, 1 Temmuz 1990'da Gümüşhane'nin Köse ilçesinin Salyazı köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Salyazı İlkokulu'nda, lise öğrenimini Gümüşhane Anadolu Lisesi'nde, üniversite eğitimini ise Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olarak tamamladı.

Yusufeli Kaymakamı Kimdir? Hacı Kerim Meral Ne Yaptı?

2012 yılında, üniversiteden mezun olduktan sadece üç ay sonra, İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na Sosyal Yardım ve Denetleme Memuru olarak atandı. Yaklaşık üç yıl burada çalıştıktan sonra Haziran 2015'te Edirne İl Göç Müdürlüğü'nde Göç Uzman Yardımcısı olarak kariyerine devam etti. 2 Eylül 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak 11 Mart 2019 tarihinde 107. Dönem Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Merkez ilçe stajını Edirne Valiliği'nde tamamladıktan sonra Kaymakam Adaylığını tamamladı. Vali stajları sırasıyla Sarayköy-Denizli ve Silvan-Diyarbakır'da yapılıyor. 10 Haziran 2019 tarihinde Sivas Hafik Kaymakam Yardımcılığı görevinde bulunurken, 11 Eylül 2020 tarihinde Sivas İmranlı Kaymakam Yardımcılığı görevine atandı. 8 Eylül 2021 tarihinde İkizdere Kaymakamlığı görevine atandı, Rize'ye atandı ve 12 Ağustos 2022'de Karaman'ın Ermenek İlçesi Kaymakamlığına atandı.

Sosyal Medyada Dönercide Yaptığı Davranış Gündem Oldu!

İddiaya göre Hacı Kerim Meral'in Yusufeli’nde gittiği lokantada yediği döneri ve tatlıyı beğenmeyince "Yemeği beğenmedim, tatlıyı beğenmedim bu yüzden hesap ödemiyorum" dediği ve lokantadan ücreti ödemeden çıktığı söyleniyor. Bu davranışının ardından sosyal medyada tepki çeken olay gündeme oturdu. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili olarak Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.