Zehra Gülüç Kimdir? Cennetten Çiçek Şarkısı Nasıl Yazıldı?

Zehra Gülüç kimdir sizin için detaylı bir araştırma yaptık! Türk pop şarkıcılarından Zehra Gülüç, son günlerin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Daha önce sosyal medyada uzun süre dolaşan 'Cennetten Çiçek' şarkısıyla hayatı merak edilen Zehra Gülüç'ün 6 Kasım 1998 Mersin doğumlu olduğu ve iki kardeşi olduğu biliniyor. İşte Zehra Gülüç'ün hayatı ve merak edilenler hakkında tüm detaylar sizlerle!

Zehra Gülüç Kimdir? Aslen Nerelidir?

Zehra Gülüç, 6 Kasım 1998'de Mersin'de doğdu. İki kardeşi olan genç sanatçı aslen Dersimlidir. Lise öğrenimini Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlayan sanatçı, Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne kabul edildikten sonra müziğe ağırlık verdi. Zehra, 2014 yılında babasını trafik kazasında kaybetti ve müziğe yöneldi. 'Cennetten Çiçek Topluyorum' şarkısıyla sahneye çıkan Zehra Gülüç; Dünya çapında 200 milyon izlenme ve indirmeyle rekor kırarak ülkemizdeki müzikseverlerin ilgisini çekti.

Yeteneği Daha Çocukken Parlamaya Başladı!

16 yaşındayken ses tonunun benzersizliği ve arkadaşlarının desteğiyle YouTube kanalına küçük bir kitleye hitap eden cover şarkılar yükledi. Bir gece hiçbir beklentisi olmadan 'Cennetten Çiçek' şarkısını yükledi ve kısa sürede yoğun ilgi gördü. Birçok kişi tarafından seslendirilen ve büyük ilgi gören 'Cennetten Çiçek' şarkısının söz ve müziği Koray Albayrak ve Enes Yıldırım'a ait.