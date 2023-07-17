Zehra Güneş güzelliğiyle dünya çapınca ses getirdi! Zehra Güneş kimdir ve boyu kaçtır?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi final maçında Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluk kupasını kaldırırken Zehra Güneş, sosyal medyada gündem olan isimler arasında yer aldı. Filenin Sultanları rakiplerini yenerken dünya Zehra Güneş’i konuştu. Güzelliği ve boyuyla dikkatlerden kaçmayan Zehra Güneş hakkında merak edilen her şeyi sizler için araştırdık.

Zehra Güneş sosyal medyada hem Türkiye hem de Dünya çapında etiketli bahsedilen konular listesinde birinci sırada yer aldı.

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR VE BOYU KAÇTIR?

7 Temmuz 1999 yılında İstanbul Kartal’da dünyaya geldi. Voleybola 13 yaşında başladı. 15 yaşına geldiğinde 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da bir sezon kiralık olarak forma giydi.

2015-2016 sezonu VakıfBank’ın 3. Lig’den 2. Lig’e şampiyon olarak yükselen takımında da yer almayı başardı. Ardından 2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymeyi hak kazandı. Sezon sonunda VakıfBank genç takımı ile tekrar Türkiye Şampiyonu oldu.

Yıldız millî takımıyla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya Şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı.

Zehra Güneş, orta oyuncu pozisyonunda görev alan Türk voleybolcudur. VakıfBank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur. 24 yaşında olan Zehra Güneş’in boyu 1.97'dir. En iyi oyuncu adından birçok ödülü var.