Zerrin Sümer Kimdir? Zerrin Sümer Evlendi Bu Aşk Hikayesi Dillere Destan Olacak!

Pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Zerrin Sümer kimdir? Evliliği gündem olan Zerrin Sümer'in aşk hikayesinin detayları ne? Zerrin Sümer kocası kim sizler için yazdık!

22 YILLIK BİR AŞK HİKAYESİ! ZERRİN SÜMER KİMDİR?

Zerrin Sümer sorusu son günlerde herkesin cevabını merak ettiği bir soru. İşte Zerrin Sümer'in hayat hikayesi! Zerrin Sümer, 1 Eylül 1945 tarihinde Sinop'ta doğmuş Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İlkokul ve ortaokulu Bergama'da okuyan Sümer, tiyatro hayatına ortaokul yıllarında Bergama Halk Eğitim Merkezi'nde sahneye çıkarak başlamıştır. 1967 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Sümer, mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başlamıştır.

Sümer, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda birçok önemli rolde oynamış ve Türk tiyatrosuna önemli katkılarda bulunmuştur. Oyunculuğa ara verdiği dönemde, 1985 yılında Yılmaz Erdoğan'ın kurduğu BKM Oyuncuları'na katılmıştır. BKM Oyuncuları'nda "Hababam Sınıfı" oyununda rol alan Sümer, bu oyunla büyük bir başarı elde etmiştir. Sümer, tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. "Hababam Sınıfı" filminde oynadığı "Hayriye Ana" rolüyle hafızalara kazınan Sümer, "Keşanlı Ali Destanı", "Adile Teyze", "Çalıkuşu", "Yılan Hikayesi", "Bir Kadın Bir Erkek" gibi birçok film ve dizide rol almıştır.

ZERRİN SÜMER EVLENDİ!

Zerrin Sümer'in evliliği gündem oldu. Zerrin Sümer, 2023 yılında 78 yaşındayken, 22 yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi. Evliliğini 8 ay boyunca gizli tuttu. Ancak 2023 yılının Eylül ayında, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 360 Derece programına konuk olduğu sırada evliliğini açıkladı. Sümer, programda şunları söyledi: "Yaklaşık 7-8 ay önce evlendik. 22 yıldır aynı evde yaşıyoruz. Konuşurken bir anda 'Biz seninle evlensek ya' dedi. Ben de olur dedim."

ZERRİN SÜMER KOCASI KİM?

Zerrin Sümer'in eşinin adı İsmet Erkan'dır. Erkan, bir iş adamıdır. 22 yıldır Zerrin Sümer ile birlikte yaşamaktadır. Sümer, evliliğini 8 ay boyunca gizli tuttuğu için eşinin kimliği de uzun süre gizli kaldı. Ancak 2023 yılının Eylül ayında, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 360 Derece programına konuk olduğu sırada evliliğini açıkladı. Programda eşinin adını da ilk kez açıkladı.