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SON DAKİKA 28 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA HABERLERİ!...
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Kıran-2 operasyonundan ilk fotoğraf
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Kıran-2 operasyonundan ilk fotoğraf
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