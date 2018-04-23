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Kıyamet alametleri

Mehmet Bedri Gültekin

Mehmet Bedri Gültekin

23 Nisan 2018, 10:51
            Alışılmadık bir takım gelişmelerin yaşanması durumunda çok büyük değişikliklerin olacağı düşünülür.
            Örneğin Güneşin Batı’dan doğması, Katırın doğurması, çobanların bina yapmaya başlaması, yeryüzünü kasıp kavuran büyük ateşlerin çıkması, büyük yeryüzü çöküntülerinin olması vb. gibi alametlerin, dünyanın sonunu getirecek olan kıyametin belirtileri olduğu söylenir.
            Son günlerde iktidar partisi tarafından mevcut Anayasa ve hukuk sisteminde hiçbir yeri olmayan kararların alınması böyle bir gelişmedir.
            İki kişi, Meclis’i bir yana bırakarak Türkiye’nin baskın seçime götüren kararı aldı.
            Meclis’te yeteri kadar çoğunlukları vardı ve istedikleri kararları almalarının ve istedikleri düzenlemeleri yapmalarının önünde görünüşte hiçbir engel yoktu.
            Kendileri açısından seçimi kazanmaları durumunda bugünkünden çok farklı bir durum elde edemeyecekler. Ona rağmen seçim kararı aldılar. Çünkü yaklaşan kıyameti görüyorlar ama yapabilecekleri hiçbir şey yok.
            Karar alındığı zaman, seçimin nasıl yapılacağına ilişkin uyum yasaları henüz çıkmamıştı.
            “Baskın seçim” ifadesi bile durumu tam olarak ifade etmede yeterli olmuyor. Nasıl aday olunacağı belli değil. Aday olabilmek için gerekli olan imzanın nasıl toplanacağı belli değil.
            Cumhuriyet tarihinde örneği olmayan bir seçim yaşanacak. İktidar bir yandan kendi lehine olacak bütün koşulları devlet olanaklarını kullanarak yaratırken, öte yandan kendisine rakip olacak alternatiflerin önünü kesmek için her türlü kanunsuzluğa başvuruyor.
 
 
 
Sistemin “çözümü”!
            CHP’den 15 milletvekilinin aniden kendi partilerinden istifa ederek İyi Parti’ye katılmaları da benzer bir gelişmedir.
            15 Milletvekili hiçbir şekilde ilişkili olmadıkları bir Parti’ye aldıkları talimat sonucu geçtiler.
            Sistem partileri arasında hiçbir farkın kalmadığının çarpıcı bir kanıtını oluşturdular.
            Gerek İktidar Partisi’nin son olarak kendisinin yaptığı Anayasa değişikliğinin amir hükümlerine bile uymak zorunluluğunu duymaması (altı ay içinde gerekli uyum yasalarını çıkarmamak vd.), gerekse muhalefetin 15 milletvekilinin sistem içinde bir çözüm yaratmak uğruna, emirle Parti değiştirmeleri, bir bütün olarak Atlantik’in Türkiye için çözüm üretme olanağını kaybettiğini gösterir.
 
Sistemin kıyametine Türkiye’nin cevabı
            Bütün bu gelişmeler, Atlantik Sisteminin ömrünü tamamladığının kanıtlarıdır.
            Veya bu gelişmeleri Atlantik Sistemi’nin kıyamet alametleri olarak da değerlendirebiliriz.
            Türkiye artık olağanüstü çözümlerin gündeme geldiği tarihi aşamadadır. Olağanüstü çözüm “Devrim”dir.
            Devrim’in adı, Türkiye’nin silah silaha geldiği ABD ve müttefiklerine karşı tutarlı bir tavır alarak Suriye başta olmak üzere bütün komşularıyla birlik politikasını hayata geçirmesidir.
            Emperyalizm destekli bölücü ve dinci terörün kökünü kazımanın başka bir yolu yoktur.
            Devrim, Türkiye’nin Serbest Piyasa Ekonomisini reddetmesi ve halkçı-devletçi ekonomi modelini benimsemesidir. Başka bir deyişle borçlanma ekonomisi yerine halkçı devletçi ekonomi...
            Yeni bir dünya kuruluyor. Atlantik çağı sona eriyor. Artık Avrasya çağındayız. Atlantik merkezli dünyanın yerini bölgesel birliklerin öne çıktığı yeni bir dünya alıyor. Bu çağda Türkiye’nin yeri öncelikle Batı Asya Birliği’ndedir ve Avrasya’dadır.
            Türkiye Atlantik sisteminin çürümüş temsilcilerinin kendi kafalarına göre yaptığı keyfi uygulamalarla yoluna devam edemez.
            Milli Hükümet Türkiye için artık bir zorunluluktur.
            Binlerce yıllık uygarlığın mirasçısı ve emperyalizme karşı tarihin ilk Milli Kuruluş Savaşı’nın sahibi ve İslam dünyasında benzeri olmayan Cumhuriyet Devrimi’nin vatanı olan Türkiye; sistemin kıyamet alametlerine yeni bir Devrimle cevap verecek birikime sahiptir.
            Türkiye, ne çözümsüzlüğün temsilcisi AKP-MHP iktidarına ne de Atlantik’in alelacele piyasaya sürdüğü hileli çözümlere mecbur ve mahkum değildir.
            Türkiye’nin kendi devrimci çözümünü üreteceği tarihi günlere gelmiş bulunuyoruz.
           
Mehmet Bedri Gültekin
ulusal.com.tr
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