1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, Şırnak'tan başlıyor

Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü, 23 farklı şehre opera, bale ve çok sesli müziği taşıyor. “Opera ve Bale Her Yerde” sloganıyla düzenlenen festival Aralık ayında Şırnak’tan başlatılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk 1. Anadolu Opera ve Bale Festivalini Ulusal Kanal'a anlattı.

Tan Sağtürk, "Göreve ilk geldiğimiz günlerde haritamızı açtık, az gidilmiş, hiç gidilmemiş illerimizi hesapladık. Bunun için bir çalışma başlattık. 1. Anadolu Opera, Bale Festivali'yle Şırnak’tan yola çıkarak, 2024 yılında 5 şehirde 14 temsil 2025 yılında 18 şehirde sanatseverlerle buluşacak. Hem çok sesli müzik hem opera ve bale sergilenecek. Bunun yanı sıra da yetenek tarama çalışmaları yürüteceğiz. Bulabildiğimiz yetenekleri konservatuvarlarımıza öneriyoruz. Ailelerini ikna etmeye çalışıyoruz." dedi.

Tan Sağtürk, festival kapsamında bir çok etkinlik de yapılacağını söyledi. Sağtürk, "Söyleşiler organize etmeye çalışacağız. Opera ve bale 6 ilin dışında bütün Anadolu’ya yayılacak. Motivasyon yapısıyla, iyilik projesiyle, ücretsiz temsillerimizi verdiğimiz bir festival için yola çıktık." dedi.

Tan Sağtürk, festivalin takvimini açıklarken hedeflerinin de bütün Türkiye’yi 3-4 yıl içinde tamamlamak olduğunu belirtti. Sağtürk, "Aralık ayında 5 ilimizi tamamladıktan sonra 2025 yılında bütün illerimiz o döngüyü tamamlamış olacak. İkinci Anadolu Bale Festivali için diğer iller seçilmiş oldu. Bütün Türkiye’yi 3-4 yıl içinde tamamlayıp yine başa dönebileceğimiz festival programındayız." dedi.

Sağtürk seçilen illerin hangi kıstaslara göre tespit edildiğini de belirtti, "Yerleşkeleri, sahneleri, imkanları doğrultusunda belirlendi, eserler tamamlanmış oluyor, her yıl 24 temsille yola çıktığımız bir festival programı yaptık." dedi.

Sahnesi, imkanları olmayan şehirlere de bu yatırımların yapılmasının önü açılacak. Sağtürk, "Devletimizin de bu çalışmaları var, biz oralara da gidip o imkanları artıracak posizyon elde etmeye çalışıyoruz." dedi.