Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekli var. Başta ekonomik sıkıntılar olmak üzere pek çok sorun yaşayan emekliler, şimdi bu sorunların çözüm için birleşiyor. Ulusal Kanal ve İstanbul İşçiler Derneği öncülüğünde 25 Şubat Pazar günü İstanbul'da 1. Emekliler Kurultayı düzenlenecek.

Yıllarca çalıştılar, emekli oldular. Ama emeklerinin karşılığını alamadılar.



Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekli var. Dünyadaki örneklerine göre daha düşük maaş alan emeklilerin ellerindeki paranın da değeri günden güne azalıyor.



Başka sorunları da var emekililerin. Örneğin, ilaç ve tedavi masrafları.



Türkiye'nin Millli Kanalı Ulusal Kanal ve İstanbul İşçiler Derneği, emeklilerin sorunlarının çözümü için kurultay düzenliyor.



Kurultay komitesi de duyuru çalışmalarına başladı. İlk olarak Türkiye Emekliler Derneği Kadıköy şubesi ziyaret edildi.



Ziyaret nedeniyle kurultay komitesine teşekkür eden Dernek Başkan yardımcısı Tayfun Toydemir, Emekliler kurultayının önemine dikkat çekti.



1. Emekliler Kurultayı 25 Şubat Pazar günü İstanbul'da toplanacak. Kurultayın açılış konuşlarını da Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar ve İstanbul İşçiler Derneği Başkanı Fikri Sarıkaya yapacak.



3 oturum şeklinde yapılan kurultayda Türkiye Emekliler Derneği ve Türk Emekli Sen yöneticileri de konuşacak.



Günboyu devam edecek kurultayda, 12 milyon emeklinin sorunları ve çözüm önerileri tartışılacak.



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