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100'üncü Yılında Milli Mücadele liselilerin ellerinde yükselecek

Türkiye Liseliler Birliği (TLB), 19 Mayıs'ın 100. Yılında, Milli Mücadele konulu Resim, Şiir ve Öykü Yarışması düzenliyor

100'üncü Yılında Milli Mücadele liselilerin ellerinde yükselecek

Atatürkçü Liselilerin örgütü TLB, ezberci eğitim sistemine karşı gençliğin yazması, çizmesi, üretmesi için resim, şiir, öykü yarışması düzenliyor. 

TLB'nin 19 Mayıs'ın 100. Yılında düzenlediği yarışmada liseliler, Milli Mücadele'yi en iyi şekilde anlatmaya çalışacak. 

Son teslim tarihi 7 Mayıs olan yarışmanın sonuçları ise 19 Mayıs günü açıklanacak. 

Birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye yaz kampı hediye edilecek olan yarışmada, ilk üçe ayrıca Atatürk'ü anlamak için en iyi kaynak olan özel ciltli Nutuk hediye edilecek. 

Detayları incelemek ve yarışmaya katılmak isteyenler talebe.org adresini ziyaret edebilirler.

ulusal.com.tr

Etiketler; #milli mücadele #tlb #atatürk
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