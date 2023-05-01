Bakan Ersoy: "12 ay turizm olgusu turizmin tüm paydaşları için önemli"

Antalya'da kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir turizmin önemli bir unsuru olarak kullanılması konusunda yatırımlar yaptıklarını anlatan Ersoy, kültürel miras alanlarıyla ilgili atılan adımların stratejik ve önemli amaçları olduğunu kaydetti. Antalya'da turizmle bağlantılı kültürel miras koridoru oluşturmak ve sürdürülebilir olarak kültürel mirasın hem korunması hem de turizmin içinde vazgeçilmez bir unsur, nitelikli bir turizm ürünü olarak yer almasını sağlamayı istediklerine işaret eden Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

- Böylelikle esas ihtiyaç duyduğumuz, 12 ay devam eden turizm hareketliliğini arzu ettiğimiz seviyelere çıkarmak adına önemli adımlar atmış oluyoruz. 12 ay turizm olgusu sadece turizm tesisleri için değil, turizmin tüm paydaşları ve tedarikçileri için de önemli.