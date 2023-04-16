12 metrekarelik 'kaçış evi' 10 milyon izlendi

Kendi evini yapma fikrinin ise çocukluk hayali olduğunu söyleyen Serkan Bilgin, ev yapım hikayesini, “Hatırlarsanız çocukken ilkokulda resim dersleri olurdu. O beyaz kağıtlara yaşamak istediğimiz hayallerimizi yansıtırdık. Ben hep doğayla alakalı resimler çizmeye çalışırdım. Üstte bulutlar, bulutların arasında güneş, ağaçlar, kuşlar, orman, dağ ve mutlaka küçük şirin bir ev. Düşünüyorum da kimse şehir yaşantısıyla ilgili bir şeyler çizmemiştir. Hiç gökdelen, bina çizen bir arkadaşıma rastlamadım. Küçük evi yapmamdaki amaç yıllardır hayalini kurduğum resim derslerinde çizdiğim bu yaşama ilk adımı atmaktı ve çok şükür ilk adımı attım. Bu küçük evin yanına daha kapsamlı ve daha büyük 2 katlı bir ahşap ev projem var. Umarım bu hayalimi de gerçekleştirebilirim” ifadelerini kullandı.