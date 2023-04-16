12 metrekarelik 'kaçış evi' 10 milyon izlendi
Serkan Bilgin'in 40 bin liraya mal olan 12 metrekarelik ahşap 'kaçış' evi sosyal medyada gündem oldu.
Antepli Serkan Bilgin, beş yıl önce 19 yaşındayken yollara düştü. Yılın en az 200 gününü dağlarda ve ormanlarda 4 mevsim kamp kurarak geçirdi. Döndükten sonra da 40 bin liraya hayalindeki evi yaptı. Deprem döneminde ailesini alarak buraya yerleşen Bilgin ev yapım videosu ise 10 milyondan fazla izlendi.
Beden eğitimi ve spor bölümü mezunu olan Serkan Bilgin (24), bundan 5 yıl önce sırt çantasını alarak tek başına yollara düştü. Yaşadığı maceraları paylaşmak, aynı zamanda geçimini de sağlamak amacıyla 4 sene önce bir YouTube kanalı açtı.
Kendi evini yapma fikrinin ise çocukluk hayali olduğunu söyleyen Serkan Bilgin, ev yapım hikayesini, “Hatırlarsanız çocukken ilkokulda resim dersleri olurdu. O beyaz kağıtlara yaşamak istediğimiz hayallerimizi yansıtırdık. Ben hep doğayla alakalı resimler çizmeye çalışırdım. Üstte bulutlar, bulutların arasında güneş, ağaçlar, kuşlar, orman, dağ ve mutlaka küçük şirin bir ev. Düşünüyorum da kimse şehir yaşantısıyla ilgili bir şeyler çizmemiştir. Hiç gökdelen, bina çizen bir arkadaşıma rastlamadım. Küçük evi yapmamdaki amaç yıllardır hayalini kurduğum resim derslerinde çizdiğim bu yaşama ilk adımı atmaktı ve çok şükür ilk adımı attım. Bu küçük evin yanına daha kapsamlı ve daha büyük 2 katlı bir ahşap ev projem var. Umarım bu hayalimi de gerçekleştirebilirim” ifadelerini kullandı.
Bölgede elektrik olmadığı için, ahşap evi sadece el aletleri kullanarak yapmak zorunda kalan Serkan Bilgin, “El aletleriyle bir yapı ortaya çıkartmak elbette zor oldu. Özellikle de beni en çok yoran el testeresi oldu diyebilirim. Eminim iyi bir şarjlı matkabım ve şarjlı bir testerem olsaydı çok daha kısa sürede evi bitirirdim diye düşünüyorum” bilgisini paylaştı.