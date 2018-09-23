Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getiren "13. Contemporary Istanbul" bugün sona erecek.

Akbank'ın ana sponsorluğunda düzenlenen fuarda, 400'ü yabancı yaklaşık 650 sanatçının toplamda 2 bin eseri yer alıyor.



"İstanbul bizim için bir sanat merkezi"



"13. Contemporary Istanbul"a bu yıl Dubai'den katılan Andakulova Gallery kurucusu Natalya Andakulova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara fotoğraf sanatçıları Max Penson ile Almagul Menlibayeva'nın eserleriyle katıldığını söyledi.



Andakulova, galeride Max Penson'un 1920'li yıllardaki eserlerinin görülebileceğini kaydederek, "Onun eserlerinin en ünlüsü genç bir Özbek kadın portresi olan 'Madonna' adlı eseridir. Menlibayeva'nın da fotoğraflarında Türkmenistan ve Özbekistan'ın tarihten bu yana modern geçişleri yer almakta." dedi.



Sanatçı Menlibayeva'nın eserlerinde doğada yaşanan sıkıntıları ele aldığına işaret eden Andakulova, şöyle devam etti:

"Örneğin Aral Gölü'nün kurumasıyla ilgili çektiği fotoğraflar var. Ayrıca feminizm konulu fotoğrafları var. Biz ikinci kez Contemporary Istanbul'a katılıyoruz galeri olarak. İstanbul gerçekten bizim için bir sanat merkezi. Buraya katılan birçok sanatçı, galeri, dünyanın her tarafından özellikle bienaller ve Contemporary için buraya geliyor. Contemporary için bize göre dünyanın en büyük sanat fuarlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz. Buraya gelen sanatseverler de eserlerle çok ilgili ve merak ediyorlar, soru soruyorlar. Özellikle gençlerden çok güzel geri dönüşümler aldık. Gelecek sene de gelmek istiyoruz. "



"Contemporary Istanbul'a 6 İranlı sanatçının toplam 19 eseriyle katıldık"



Fuara İran'dan gelen tek galeri Tahran merkezli Mohsen Gallery'nin iletişim sorumlusu Nirvana Parvizi ise 9 yıllık bir galeri olduklarını belirterek, çağdaş sanat alanı ile ilgilendiklerini dile getirdi.



Galeri olarak genç sanatçılara destek vermeyi amaçladıklarının altını çizen Parvizi, "Contemporary Istanbul'a 6 sanatçının toplam 19 eseriyle katıldık. Bu eserler daha çok fotoğraf, kolaj ve resimlerden oluşuyor.



Daha önce de 2 kez Contemporary Istanbul'a katıldık ama en son katılışımız 7 yıl önceydi." diye konuştu.



Galeri sanatçılarından Arya Tabandehpoor da görsel sanatlar üzerine 13 yıldır çeşitli fuarlara katıldığını aktararak, "Buraya tek bir eserle katıldım. Buraya gelmemin nedeni de sanatseverlerin eserlerime olan geri dönüşü. Daha önce de İstanbul'daki bienale katılmıştım gözlemci olarak." ifadelerini kullandı.



Tabandehpoor, İran'daki sanat hayatına değinerek, şöyle konuştu:

"Dışarıdan baktığınız zaman İran'da sanatsal çalışmalara yapılan kısıtlamalar, sansür konusunda biraz abartı olduğunu görebilirsiniz. Aslında işin içinde olduğunuz zaman durum böyle değil. Bu durumun yolları var ve biz o yollardan özgür bir şekilde işlerimizi yapabiliyoruz. Oysa çeşitli Avrupa ülkelerinde de bu tarz kısıtlamalar var, İran'da olduğu gibi... İşin aslını öğrenmek için İran'daki sanat hayatının içinde olmak lazım."