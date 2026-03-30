13 Yıllık sessizlik bozuluyor: Leyla The Band geri dönüyor

2013 yılında veda konserini vererek müzikal faaliyetlerini askıya alan Leyla The Band, 13 yıl aradan sonra yeniden dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Toygu Ökçün
Türk alternatif müziğinde kült bir statü edinen grubun bu hamlesi, müzik piyasasında yılın en çarpıcı geri dönüşlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

KÜÇÜKÇİFTLİK PARK’TA TARİHİ BULUŞMA

"Yokluğunda" ve "Aşk Bitti" gibi parçalarla bir jenerasyonun müzikal hafızasında yer edinen ekip, 19 Haziran tarihinde KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. Eylül 2013’te gerçekleşen veda performansından bu yana ilk kez tam kadro aynı sahneyi paylaşacak olan grup, uzun süreli sessizliğini bu büyük çaplı organizasyonla bozmuş olacak. Konserin, hem nostaljik bir buluşma hem de grubun müzikal mirasını yeni kuşaklara aktarma amacı taşıdığı belirtiliyor.

Grubun kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

  • Vokal: Ali Atay
  • Gitar: Onur Ünlü
  • Klavye: Serkan Keskin
  • Bas Gitar: Osman Akça
  • Davul: Sarp Aydin
