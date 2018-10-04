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14 milyon yıllık balık

Muğla'nın Milas ilçesinde kömür arama çalışmaları sırasında balık fosili bulundu. Bulunan göl balığı fosilinin 14 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.

14 milyon yıllık balık

14 milyon yıllık balık fosili böyle ortaya çıkarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde kömür arama çalışmaları sırasında sedimanter kayaç içinde, göl balığı fosili bulundu.

Balığın 14 milyon yıl önce Orta Miyosen Dönemi'ne ait olduğu tespit edildi.

Jeofizik yüksek mühendisi Abdullah Sipahi, balığın günümüzdeki adıyla sazan olduğunu söyledi.

Büyük İskender, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir merkez konumunda olan ve Menteşe Beyliği'ne de başkentlik yapan Milas'ta başka fosil kalıntılarına da rastlandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #milas ilçesi #muğla
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