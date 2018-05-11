Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER)’in desteklediği, Gazeteci Celal Toprak ile Yayıncı Mehmet Gözcü’nün birlikte organize ettikleri, Kent ve Yaşam Ödülleri’nde Kültür Sanat Ödülü’nü, Sanatçı – Bilim İnsanı Yusuf Benli aldı.



Bugüne kadar binlerce öğrenci yetiştiren Anadolu’da çok önemli derlemelere imza atan Yusuf Benli’ye ödül veren jüri gerekçesini şöyle açıkladı:

“Yaptığınız bilimsel çalışmalar, derlemeler, besteler ile halk müziğine büyük katkılar yaptınız. Sanatın toplumsal değişimdeki rolü konusunda her zaman sanatçı duruşunuzu ortaya koydunuz. En önemlisi de yüzlerce öğrenci yetiştirerek özgün bir saz olan bağlamanın yaygınlaşmasında, halk müziğinin kök salmasında büyük katkınız oldu.”

Yusuf Benli ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada şu noktaların altını çizdi:

“ Bu anlamlı ödülle beni buluşturdukları için Sayın Celal Toprak’a, Mustafa Kaçmaz dostuma ve sayın bakanıma çok teşekkür ediyorum. Bana hediye edilen bu bağlamayı öpüp başıma koydum çünkü bizim gelenekte bağlamanın kutsiyeti açısından bu çok önemlidir.

Bu bağlama, Dertli’nin ‘şeytan bunun neresinde’ dediği bağlama, bu Pir Sultan’ın Karacaoğlan’ın bağlamasıdır. Bağlama; Bir kültürel temsiliyeti olan ve bir kültürü, öğretiyi olan sanatla taşıyıp bugüne kadar var eden ve yaşandır. Pir Sultan’ın direnişi, Karacaoğlan’ın sevgisi ve Yunus’un hoşgörüsü ile hepinizi selamlıyorum.”



Sanko Holding ana sponsorluğunda, Armada Hotel’de, düzenlenen 14. Kent ve Yaşam Ödülleri törenine; kamu, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Ödül alanlar arasında KKTC Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Başakşehir Belediye Başkanı Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, TÜRSAB Başkan Vekili Hasan Erdem ve Hamit Demir, Nazmi Arıkan, Turgut Torunoğulları gibi iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.

Aralarında bilim insanları, kentleşme uzmanları ve sivil toplum örgütü önderlerinin yer aldığı 40 kişilik jüri tarafından belirlenen ödüller, bu alandaki en uzun soluklu etkinlik olarak gösteriliyor.

Gazeteci Celal Toprak tarafından, Kanal Ekonomi’de yayınlanan Kent ve Yaşam programı kapsamında verilmekte olan ödüller, alanında oscar olarak nitelendiriliyor. Proje üretmiş kişi ve kurumları yüreklendirmek ve onurlandırmak amacıyla verilmekte olan Geleneksel Kent ve Yaşam Ödülleri, doğru iş yapmış kişi ve kurumların buluşma noktası haline geldi.

