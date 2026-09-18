15. Beyoğlu Sahaf Festivali kapılarını açıyor

Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali, 19-27 Eylül 2026 tarihleri arasında Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi’nde kitapseverlerle buluşuyor.

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15. Beyoğlu Sahaf Festivali kapılarını açıyor
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İstanbul’un en köklü kültür-sanat geleneklerinden biri olan Beyoğlu Sahaf Festivali, 15. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 19-27 Eylül tarihleri arasında Beyoğlu Belediyesi tarafından Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi’nde gerçekleşecek festival; sahaf tezgahlarında saklı nadir eserleri, tarih ve edebiyat odaklı söyleşileri, mezat heyecanını ve keyifli dinletileri kitapseverlerle buluşturacak. Festival süresince alanında uzman yazarlar, akademisyenler, araştırmacılar ve sanatçılar düzenlenecek panellerde ve dinletilerde yer alacak.

DOKUZ GÜN BÖYUNCA DOLU DOLU FESTİVAL PROGRAMI

​19 Eylül Cumartesi

​17.00 - Söyleşi: "Cadde-i Kebir" — Konuşmacı: Emin Nedret İşli (Sahaflar Birliği Derneği Başkanı)

​18.00 - Dinleti: "Beyoğlu’nda Santur Sesi" — Sanatçılar: Damla Anar, Sedat Anar, Selahattin Anar

​18.45: 15. Beyoğlu Sahaf Festivali Açılış Konuşmaları

​20 Eylül Pazar

​17.00 - Söyleşi: "Eski Galata" — Moderatör: Cengiz Özdemir | Konuşmacı: Mete Göktuğ (Mimar / Galata Derneği Kurucusu)

​18.00 - Söyleşi: "19. Yüzyıl Beyoğlu Yangınları: Kaybolan, Kurtulan, Yenilenen Miras" — Konuşmacı: Prof. Dr. Paolo Girardelli

​19.00 - Dinleti: "Analog Kaset" — Sanatçılar: Deniz Bayrak, Soulbrother Aykut

​22 Eylül Salı

​17.30 - Söyleşi: "Almak mı? Okumak mı?" — Konuşmacılar: Görgün Taner, Yekta Kopan (Yazar)

​18.30 - Söyleşi: "Beyoğlu Olmasaydı ‘Edebiyatçılar’" — Moderatör: Cengiz Özdemir | Konuşmacı: Fırat Şenol (Yazar)

​23 Eylül Çarşamba

​17.30 - Söyleşi: "Bir Kitap Arkeoloğu" — Moderatör: Cengiz Özdemir | Konuşmacı: Haluk Oral (Yazar)

​18.30 - Söyleşi: "Polisiye Beyoğlu’nda Yazıldı" — Konuşmacılar: Armağan Tunaboylu (Yazar), Ercan Akbay (Yazar)

​24 Eylül Perşembe

​18.00 - Söyleşi: "Beyoğlu’nun Koku Kültürü" — Konuşmacılar: Zühal Vildan Takır (Uluslararası Koku Uzmanı), Ümit Gezen (Uluslararası Koku Uzmanı)

​19.00 - Dinleti: "Hep Beraber Çalalım Bir İstanbul Havası" — Moderatör: Cengiz Özdemir | Sanatçı: Çağlar Fidan

​25 Eylül Cuma

​18.00 - Söyleşi: "Beyoğlu ve Apartman Hikayeleri" — Moderatör: Cengiz Özdemir | Konuşmacı: Turan Farajova (Yazar)

​19.00 - Dinleti: "Analog Kaset" — Sanatçılar: Deniz Bayrak, Soulbrother Aykut

​26 Eylül Cumartesi

​17.00 - Söyleşi: "Beyoğlu’nda Kim Var İmiş Biz Burada Yoğuken" — Konuşmacı: Doç. Dr. Pınar Erkan

​18.00 - Mezat: Münadi Murat Uncu yönetiminde heyecanlı sahaf mezatı

​27 Eylül Pazar

​17.00 - Söyleşi: "Narmanlı Han’da Bir Tanpınar" — Moderatör: Cengiz Özdemir | Konuşmacı: Sakine Korkmaz (Editör)

​18.00 - Dinleti: "'45'lik' Nostaljik Tınılar" — Sanatçı: Murat Meriç

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