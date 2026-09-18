15. Beyoğlu Sahaf Festivali kapılarını açıyor
Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali, 19-27 Eylül 2026 tarihleri arasında Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi’nde kitapseverlerle buluşuyor.
İstanbul’un en köklü kültür-sanat geleneklerinden biri olan Beyoğlu Sahaf Festivali, 15. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 19-27 Eylül tarihleri arasında Beyoğlu Belediyesi tarafından Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi’nde gerçekleşecek festival; sahaf tezgahlarında saklı nadir eserleri, tarih ve edebiyat odaklı söyleşileri, mezat heyecanını ve keyifli dinletileri kitapseverlerle buluşturacak. Festival süresince alanında uzman yazarlar, akademisyenler, araştırmacılar ve sanatçılar düzenlenecek panellerde ve dinletilerde yer alacak.
DOKUZ GÜN BÖYUNCA DOLU DOLU FESTİVAL PROGRAMI
19 Eylül Cumartesi
17.00 - Söyleşi: "Cadde-i Kebir" — Konuşmacı: Emin Nedret İşli (Sahaflar Birliği Derneği Başkanı)
18.00 - Dinleti: "Beyoğlu’nda Santur Sesi" — Sanatçılar: Damla Anar, Sedat Anar, Selahattin Anar
18.45: 15. Beyoğlu Sahaf Festivali Açılış Konuşmaları
20 Eylül Pazar
17.00 - Söyleşi: "Eski Galata" — Moderatör: Cengiz Özdemir | Konuşmacı: Mete Göktuğ (Mimar / Galata Derneği Kurucusu)
18.00 - Söyleşi: "19. Yüzyıl Beyoğlu Yangınları: Kaybolan, Kurtulan, Yenilenen Miras" — Konuşmacı: Prof. Dr. Paolo Girardelli
19.00 - Dinleti: "Analog Kaset" — Sanatçılar: Deniz Bayrak, Soulbrother Aykut
22 Eylül Salı
17.30 - Söyleşi: "Almak mı? Okumak mı?" — Konuşmacılar: Görgün Taner, Yekta Kopan (Yazar)
18.30 - Söyleşi: "Beyoğlu Olmasaydı ‘Edebiyatçılar’" — Moderatör: Cengiz Özdemir | Konuşmacı: Fırat Şenol (Yazar)
23 Eylül Çarşamba
17.30 - Söyleşi: "Bir Kitap Arkeoloğu" — Moderatör: Cengiz Özdemir | Konuşmacı: Haluk Oral (Yazar)
18.30 - Söyleşi: "Polisiye Beyoğlu’nda Yazıldı" — Konuşmacılar: Armağan Tunaboylu (Yazar), Ercan Akbay (Yazar)
24 Eylül Perşembe
18.00 - Söyleşi: "Beyoğlu’nun Koku Kültürü" — Konuşmacılar: Zühal Vildan Takır (Uluslararası Koku Uzmanı), Ümit Gezen (Uluslararası Koku Uzmanı)
19.00 - Dinleti: "Hep Beraber Çalalım Bir İstanbul Havası" — Moderatör: Cengiz Özdemir | Sanatçı: Çağlar Fidan
25 Eylül Cuma
18.00 - Söyleşi: "Beyoğlu ve Apartman Hikayeleri" — Moderatör: Cengiz Özdemir | Konuşmacı: Turan Farajova (Yazar)
19.00 - Dinleti: "Analog Kaset" — Sanatçılar: Deniz Bayrak, Soulbrother Aykut
26 Eylül Cumartesi
17.00 - Söyleşi: "Beyoğlu’nda Kim Var İmiş Biz Burada Yoğuken" — Konuşmacı: Doç. Dr. Pınar Erkan
18.00 - Mezat: Münadi Murat Uncu yönetiminde heyecanlı sahaf mezatı
27 Eylül Pazar
17.00 - Söyleşi: "Narmanlı Han’da Bir Tanpınar" — Moderatör: Cengiz Özdemir | Konuşmacı: Sakine Korkmaz (Editör)
18.00 - Dinleti: "'45'lik' Nostaljik Tınılar" — Sanatçı: Murat Meriç