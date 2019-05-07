Leonardo Da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan Dünya Sanat Günü Türkiye'nin girişimleri ile uluslararası UNESCO günleri arasına girdi.

Leonardo Da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan Dünya Sanat Günü Türkiye'nin girişimleri ile uluslararası UNESCO günleri arasına girdi. 57 ülkenin oybirliğiyle kabul edilen Dünya Sanat Günü 2020'den itibaren tüm dünyada resmi olarak kutlanacak.Leonardo da Vinci'nin doğum günü 15 Nisan "Dünya Sanat Günü" olarak "Uluslararası UNESCO Günleri"ne dahil edildi.Karar Türkiye'nin önerisi ile UNESCO Yürütme Kurulu'na sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.Duyuruyu Türk çağdaş sanatçılarının meslek örgütü Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ve Uluslararası Sanat Dernekleri Başkanı Bedri Baykam yaptı.Pramid Sanat'lar da düzenlenen basın toplantısında 8 yıldır bu girişimi yürüten sanatçılar da katıldı.Türk sanatçılarının 2011'de Bedri Baykam'ın bu sunumuyla başlattıkları girişim 8 yıl sonra başarıyla tamamlandı. Her şeyin başladığı bu masada sanatçıların yüzü gülüyordu. Çünkü artık 15 Nisan Dünya Sanat Günü 2020 tarihinden itibaren sürekli kutlanacak "Uluslararası UNESCO Günleri" arasındaki yerini aldı.